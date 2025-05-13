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ЄС запровадить санкції проти "тіньового флоту" рф, до списку потраплять майже 150 суден - EUobserver

Київ • УНН

 • 982 перегляди

Європейський Союз планує заборонити цим суднам заходити в порти ЄС та користуватися європейськими морськими послугами. Також очікуються санкції проти капітанів, 54 компаній та 14 осіб.

ЄС запровадить санкції проти "тіньового флоту" рф, до списку потраплять майже 150 суден - EUobserver

Європейський Союз планує внести до "чорного списку" 149 суден, що допомагають росії обходити нафтове ембарго. Про це повідомляє EUobserver, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що цим суднам заборонять заходити в порти ЄС та користуватися європейськими морськими послугами. Крім того, очікується запровадження санкцій проти капітанів суден, а також 54 російських компаній і 14 осіб.

Внесення до списку означає, що їм буде заборонено заходити в порти ЄС або отримувати послуги морських компаній ЄС, такі як страхування, ремонт або дозаправка після того, як рішення набуде чинності 20 травня

- пише видання.

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Автори вказують, що кораблі "тіньового флоту" зазвичай являють собою 240-метрові, "старі іржаві консерви", зареєстровані в країнах зі слабкими правилами безпеки, які плавають без відповідного страхування.

"І хоча Єврокомісія звинувачує кораблі у торгівлі на користь росії, лише 15 із 149 суден, зазначені у документі, плавають під російським прапором", - ідеться у статті.

Нагадаємо

За інформацією Reuters, лідери європейських країн на зустрічі щодо України попросили Європейську комісію запровадити нові масштабні санкції проти нафтового та фінансового секторів росії, якщо кремль не погодиться на припинення вогню.

Уряд Німеччини разом з європейськими партнерами планує ввести санкції проти росії, якщо вимоги щодо припинення вогню не будуть виконані. Підготовку до санкцій буде розпочато негайно.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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