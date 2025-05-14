В ЕС подтвердили согласование 17-го пакета санкций против рф: фон дер Ляйен рассказала, что туда входит

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила согласование 17-го пакета санкций ЕС против рф, указав, что в него в частности попали ограничения на доступ к технологиям для поля боя и еще 189 судов "теневого флота" рф для экспорта нефти, пишет УНН.

Я приветствую согласование нашего 17-го пакета санкций против россии. Мы еще больше ограничиваем доступ к технологиям для поля боя. И мы внесли в список еще 189 судов "теневого флота", чтобы нацелиться на российский энергетический экспорт - сообщила фон дер Ляйен в X.

"Эта война должна закончиться. Мы будем продолжать оказывать сильное давление на кремль", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

В ЕС согласовали 17-й пакет санкций против россии

Как пишет Euractiv, в среду представители стран-членов ЕС согласовали 17-й по счету пакет санкций после полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, который предусматривает запрет на выдачу виз и замораживание активов для высокопоставленных российских политических и бизнес-чиновников.

Он, как сообщается, также включает запрет на экспорт химикатов, используемых для производства оружия, торговые ограничения для десятков компаний, вовлеченных в обход санкций, и списки почти 200 судов российского "теневого флота" для экспорта нефти, которые используются для обхода потолка цен на нефть на Западе.

По словам дипломатов ЕС, Венгрия и Словакия, две наиболее промосковские страны ЕС, которые остаются сильно зависимыми от импорта российских энергоносителей, поддержали пакет из-за его относительной слабости, пишет Euractiv.

Тем временем Швеция и Финляндия заявили, что пакет должен быть одобрен их национальными парламентами. Ожидается, что обе страны одобрят эти меры и полностью поддержат дальнейшие санкции против москвы, заявили дипломаты.

Одобрение поступило после того, как во вторник многочисленные министры и официальные лица ЕС пообещали продолжать вводить ограничительные меры в отношении москвы, чтобы заставить ее начать мирные переговоры с Киевом. Министры финансов Швеции и Литвы открыто призвали к 18-му пакету санкций после того, как россия проигнорировала установленный ЕС в понедельник срок для 30-дневного прекращения огня.

Комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис также заявил во вторник, что Брюссель "готов работать над продолжением давления на агрессора, россию, как с точки зрения новых санкций, так и с точки зрения более жесткого внедрения" существующих ограничительных мер, если мирное соглашение не будет достигнуто.

Домбровскис добавил, что "самый эффективный способ сократить поток доходов для российской военной машины" - это ограничить доходы москвы от экспорта энергоносителей.

Новый пакет санкций, как сообщается, будет официально одобрен министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе 20 мая.