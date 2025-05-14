В ЕС подтвердили согласование 17-го пакета санкций против рф: фон дер Ляйен рассказала, что туда входит

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям
Эксклюзив
07:33 • 8322 просмотра

Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

Эксклюзив
07:17 • 18419 просмотра

Биткоин - это индикатор финансовой и политической конъюнктуры. Финтех-эксперт рассказала, почему выросла крипта

05:56 • 16215 просмотра

Зеленский о возможной продолжительности войны: не десять лет

05:00 • 27212 просмотра

Финал Кубка Украины: "Динамо" против "Шахтера" - где смотреть, фаворит, настроения команд

04:00 • 83197 просмотра

Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

13 мая, 21:24 • 45170 просмотра

Украинская группа Ziferblat вышла в финал Евровидения-2025 в Базеле

13 мая, 16:08 • 128012 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

13 мая, 12:11 • 85712 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
13 мая, 11:29 • 93931 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

13 мая, 10:48 • 87408 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.6м/с
37%
747мм
Популярные новости

Орбан обвинил Украину в проведении разведывательной операции против Венгрии

14 мая, 02:02 • 45985 просмотра

Экономика россии в худшем состоянии, чем сообщает москва - Reuters

14 мая, 02:36 • 45882 просмотра

Макрон призвал ЕС усилить давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в Газе

02:58 • 22099 просмотра

В СНБО заявляют о фейке насчет планов Венгрии вернуть часть украинских территорий

04:19 • 36460 просмотра

Сибига едет в Турцию для переговоров о достижении мира

05:20 • 27892 просмотра
публикации

Дружба на миллионы или откуда у народного депутата Копытина новенький "крузак"

08:02 • 12034 просмотра

Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

04:00 • 83197 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

13 мая, 16:08 • 128012 просмотра

Урожай зерновых в Украине можно увеличить на 20 млн тонн, если использовать потенциал селекции - эксперт

13 мая, 15:04 • 98865 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 08:36 • 195521 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа на открытии Каннского кинофестиваля

06:55 • 12669 просмотра

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

13 мая, 16:52 • 42617 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

13 мая, 10:05 • 102193 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

13 мая, 08:20 • 100621 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 100549 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

В ЕС подтвердили согласование 17-го пакета санкций против рф: фон дер Ляйен рассказала, что туда входит

Киев • УНН

 • 754 просмотра

Урсула фон дер Ляйен подтвердила согласование 17-го пакета санкций ЕС против рф. Он предусматривает ограничения на доступ к технологиям для поля боя и 189 судов "теневого флота".

В ЕС подтвердили согласование 17-го пакета санкций против рф: фон дер Ляйен рассказала, что туда входит

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила согласование 17-го пакета санкций ЕС против рф, указав, что в него в частности попали ограничения на доступ к технологиям для поля боя и еще 189 судов "теневого флота" рф для экспорта нефти, пишет УНН.

Я приветствую согласование нашего 17-го пакета санкций против россии. Мы еще больше ограничиваем доступ к технологиям для поля боя. И мы внесли в список еще 189 судов "теневого флота", чтобы нацелиться на российский энергетический экспорт

- сообщила фон дер Ляйен в X.

"Эта война должна закончиться. Мы будем продолжать оказывать сильное давление на кремль", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

В ЕС согласовали 17-й пакет санкций против россии14.05.25, 09:58 • 2124 просмотра

Как пишет Euractiv, в среду представители стран-членов ЕС согласовали 17-й по счету пакет санкций после полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, который предусматривает запрет на выдачу виз и замораживание активов для высокопоставленных российских политических и бизнес-чиновников.

Он, как сообщается, также включает запрет на экспорт химикатов, используемых для производства оружия, торговые ограничения для десятков компаний, вовлеченных в обход санкций, и списки почти 200 судов российского "теневого флота" для экспорта нефти, которые используются для обхода потолка цен на нефть на Западе.

По словам дипломатов ЕС, Венгрия и Словакия, две наиболее промосковские страны ЕС, которые остаются сильно зависимыми от импорта российских энергоносителей, поддержали пакет из-за его относительной слабости, пишет Euractiv.

Тем временем Швеция и Финляндия заявили, что пакет должен быть одобрен их национальными парламентами. Ожидается, что обе страны одобрят эти меры и полностью поддержат дальнейшие санкции против москвы, заявили дипломаты.

Одобрение поступило после того, как во вторник многочисленные министры и официальные лица ЕС пообещали продолжать вводить ограничительные меры в отношении москвы, чтобы заставить ее начать мирные переговоры с Киевом. Министры финансов Швеции и Литвы открыто призвали к 18-му пакету санкций после того, как россия проигнорировала установленный ЕС в понедельник срок для 30-дневного прекращения огня.

Комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис также заявил во вторник, что Брюссель "готов работать над продолжением давления на агрессора, россию, как с точки зрения новых санкций, так и с точки зрения более жесткого внедрения" существующих ограничительных мер, если мирное соглашение не будет достигнуто.

Домбровскис добавил, что "самый эффективный способ сократить поток доходов для российской военной машины" - это ограничить доходы москвы от экспорта энергоносителей.

Новый пакет санкций, как сообщается, будет официально одобрен министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе 20 мая.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Европейская комиссия
Финляндия
Брюссель
Литва
Швеция
Словакия
Венгрия
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Brent
$66.50
Bitcoin
$103,785.20
S&P 500
$5,902.12
Tesla
$335.92
Газ TTF
$35.67
Золото
$3,242.24
Ethereum
$2,640.58