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YouTube заблокировал каналы блогера-пропагандиста Андрея Луганского в Украине

Киев • УНН

 • 312 просмотра

YouTube заблокировал в Украине шесть каналов блогера Андрея Серебрянского, известного как «Андрей Луганский», который распространял пророссийские нарративы. Против него, а также Юлии Латыниной и Геннадия Балашова, введены санкции СНБО.

YouTube заблокировал каналы блогера-пропагандиста Андрея Луганского в Украине

YouTube заблокировал на территории Украины шесть каналов блогера Андрея Серебрянского, распространявших созвучные российской пропаганде нарративы. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что блогер и бывший телеведущий Андрей Серебрянский, более известный как "Андрей Луганский", выехал из Украины после начала полномасштабного вторжения.

Против него введены санкции СНБО, введенные в действие указом Президента Украины от 20 июля 2025 года

- говорится в сообщении.

В ЦПД добавили, что накануне YouTube заблокировал на территории Украины каналы российской журналистки Юлии Латыниной и бывшего народного депутата Украины Геннадия Балашова, против которых также введены санкции СНБО.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 20 июля 2025 года о применении персональных санкций. Они касаются 5-ти лиц, ответственных за подрывные антиукраинские информкампании. Новые персональные санкции касаются блогера Андрея Серебрянского ("Андрея Луганского"), бизнесмена Геннадия Балашова, экс-нардепа от ОПЗЖ Натальи Королевской, российской журналистки Юлии Латыниной и пропагандистки Татьяны Аксёненко.

ЕС расширил секторальные и персональные антироссийские санкции за дестабилизирующую деятельность рф против блока20.05.25, 17:16 • 2383 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Общество
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина
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