россия усиливает свое влияние в Латинской Америке, прикрываясь культурным сотрудничеством - ЦПД СНБО

$41.710.00
47.750.00
ukenru
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 31663 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
2 августа, 16:52 • 44769 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo
2 августа, 11:37 • 44881 просмотра
Новая версия Плана Украины для Ukraine Facility должна быть утверждена ЕС до конца сентября - министр
1 августа, 17:22 • 106838 просмотра
Украина ожидает визита миссии МВФ в конце августа - Свириденко
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 258183 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 231063 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 12:26 • 120753 просмотра
Новые пошлины Дональда Трампа: для каких стран изменилась ситуация после 1 августа
1 августа, 09:01 • 108927 просмотра
Германия передаст Украине две системы ПВО Patriot
Эксклюзив
1 августа, 08:17 • 205659 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
1 августа, 06:54 • 76493 просмотра
Украинский яблочный сезон: чего ожидать от урожая и ценPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.6м/с
50%
752мм
Популярные новости
В ООН обнаружили, что их отчеты почти никто не читает2 августа, 23:16 • 7434 просмотра
Российские города под атакой дронов: в Сочи взрывы и пожар на НПЗ (видео)Video3 августа, 01:52 • 2840 просмотра
Вражеские атаки на Сумщину: в июле погибли 23 человека, более 140 пострадали03:01 • 4588 просмотра
РФ не заинтересована в компромиссе без капитуляции Украины - ISW04:28 • 10709 просмотра
Украину 3 августа накроют дожди: где ожидать грозы и жаруPhoto04:36 • 6412 просмотра
публикации
Как правильно выбрать спелый, сладкий и по-настоящему вкусный арбузPhoto07:54 • 772 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 31660 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 258182 просмотра
На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации1 августа, 14:05 • 136706 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 231062 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Прокудин Александр Сергеевич
Александр Сырский
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Херсон
Николаев
Соединённые Штаты
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 44767 просмотра
Скандальная блогерша Алхим уезжает из Украины и начинает новую жизнь в Дубае1 августа, 21:08 • 55834 просмотра
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде1 августа, 13:00 • 94919 просмотра
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo31 июля, 17:36 • 111334 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 186438 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
Google Play
Шахед-136
9К720 Искандер

россия усиливает свое влияние в Латинской Америке, прикрываясь культурным сотрудничеством - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 10 просмотра

российская федерация использует культурное сотрудничество для распространения своего влияния в Латинской Америке. В Гаване стартовал фестиваль российского кино, организованный при содействии российских государственных структур, демонстрирующий пропагандистские фильмы.

россия усиливает свое влияние в Латинской Америке, прикрываясь культурным сотрудничеством - ЦПД СНБО

Российская Федерация пытается, прикрываясь лозунгами о культурном и образовательном сотрудничестве, распространять свое влияние в Латинской Америке. В рамках пропагандистской кампании россиян в Гаване стартовал так называемый фестиваль российского кино, пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали

"Россия пытается расширять свое влияние в странах Латинской Америки, прикрываясь культурным и образовательным сотрудничеством. Так, 31 июля в столице Кубы — Гаване — стартовал фестиваль российского кино, организованный при содействии российских государственных структур — "Роскино" и Минкульта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках фестиваля кубинцам будут демонстрировать российские кинофильмы, большинство из которых содержат "традиционные ценности". Иными словами, они являются пропагандистскими. Эти ленты оправдывают войну, глорифицируют российскую армию и культивируют ненависть к Западу.

"Хотя Россия и выставляет такие инициативы как "часть культурного диалога", на самом деле это инструмент кремлевской пропаганды. За такими действиями РФ пытается формировать круг поддержки на международной арене, влиять на политические, экономические и военные процессы", - предупредили в ЦПД.

Дополнение

Центр национального сопротивления сообщает о завозе российских учителей из Липецка на временно оккупированные территории Украины. Это делается для распространения кремлевских нарративов и уничтожения украинской идентичности.

YouTube заблокировал в Украине шесть каналов блогера Андрея Серебрянского, известного как "Андрей Луганский", который распространял пророссийские нарративы. Против него, а также Юлии Латыниной и Геннадия Балашова, введены санкции СНБО.

Павел Зинченко

Новости Мира
Куба
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина
YouTube