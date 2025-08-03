россия усиливает свое влияние в Латинской Америке, прикрываясь культурным сотрудничеством - ЦПД СНБО
Киев • УНН
российская федерация использует культурное сотрудничество для распространения своего влияния в Латинской Америке. В Гаване стартовал фестиваль российского кино, организованный при содействии российских государственных структур, демонстрирующий пропагандистские фильмы.
Российская Федерация пытается, прикрываясь лозунгами о культурном и образовательном сотрудничестве, распространять свое влияние в Латинской Америке. В рамках пропагандистской кампании россиян в Гаване стартовал так называемый фестиваль российского кино, пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Детали
"Россия пытается расширять свое влияние в странах Латинской Америки, прикрываясь культурным и образовательным сотрудничеством. Так, 31 июля в столице Кубы — Гаване — стартовал фестиваль российского кино, организованный при содействии российских государственных структур — "Роскино" и Минкульта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках фестиваля кубинцам будут демонстрировать российские кинофильмы, большинство из которых содержат "традиционные ценности". Иными словами, они являются пропагандистскими. Эти ленты оправдывают войну, глорифицируют российскую армию и культивируют ненависть к Западу.
"Хотя Россия и выставляет такие инициативы как "часть культурного диалога", на самом деле это инструмент кремлевской пропаганды. За такими действиями РФ пытается формировать круг поддержки на международной арене, влиять на политические, экономические и военные процессы", - предупредили в ЦПД.
Дополнение
Центр национального сопротивления сообщает о завозе российских учителей из Липецка на временно оккупированные территории Украины. Это делается для распространения кремлевских нарративов и уничтожения украинской идентичности.
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