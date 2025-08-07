ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Киев • УНН
Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК и СП. С 1 сентября все работники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию.
С 1 сентября все сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию проверки документов или вручения повесток, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram в четверг, пишет УНН.
Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК и СП. С 1 сентября все сотрудники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток. В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность
Министр обороны заявляет, что "этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещения ТЦК, а также защитить права обеих сторон".
"Сейчас обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%. Продолжается работа по закупке дополнительных средств", - отметил Шмыгаль.
В ЦПД СНБО предупреждают об очередной кампании дискредитации ТЦК через Telegram 05.08.25, 12:43 • 2876 просмотров