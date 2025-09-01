Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентября
Киев • УНН
С 1 сентября сотрудники ТЦК обязаны использовать бодикамеры для видеофиксации. Базовая общевойсковая подготовка для студентов начнется с сентября 2025 года.
С 1 сентября в Украине начинает действовать ряд важных нововведений. В частности, сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки будут иметь бодикамеры, а для студентов введена базовая общевойсковая подготовка. Об этом и других нововведениях рассказывает УНН.
Бодикамеры для сотрудников ТЦК
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию проверки документов или вручения повесток.
"Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК и СП. С 1 сентября все работники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток. В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность", - написал Шмыгаль.
Министр обороны подчеркнул, что "этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон".
"Сейчас обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%. Продолжается работа по закупке дополнительных средств", - отметил Шмыгаль.
БОВП для студентов
Заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщал, что базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов высших учебных заведений начнется с сентября 2025 года. Она будет составлять 300 академических часов.
Базовая общевойсковая подготовка будет состоять из двух частей:
• теоретический курс – 90 академических часов, которые студенты будут проходить в своих учебных заведениях;
• практический курс – 210 академических часов в учебных частях, центрах Вооруженных сил и других учреждениях.
"Теорию должны пройти все студенты - и мужчины, и женщины. Практический же курс является обязательным только для мужчин, пригодных к военной службе по состоянию здоровья. Женщины будут проходить практику только по собственному желанию и после прохождения медицинского осмотра", - отметил Сергей Мельник.
В течение обучения студенты получат базовые знания по тактической, разведывательной и психологической подготовке, домедицинской помощи, основам военной дисциплины. Кроме того, они овладеют навыками обращения с оружием.
После прохождения БОВП студенты сдают военную присягу и получают сертификат и военно-учетную специальность.
Надбавки для пенсионеров
С 1 сентября 2025 года украинцы получат доплаты к пенсиям. При этом отдельным категориям придется пройти идентификацию.
В Пенсионном фонде отмечают, что в сентябре сумма выплат для украинцев, чья пенсия не превышает 10 340,35 грн, может увеличиться.
Размер надбавок зависит от возраста:
• 70–74 года — 300 грн;
• 75–79 лет — 456 грн;
• 80 лет и старше — 570 грн.
Необходимости подавать заявку нет — перерасчет будет осуществляться автоматически. Кроме того, одинокие пенсионеры от 80 лет, нуждающиеся в постоянном уходе, могут получить еще одну надбавку — 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных (944 грн).
Чтобы получить эти деньги, нужно предоставить:
• медицинское заключение;
• справку о составе семьи;
• заявление в Пенсионный фонд;
• подтверждение, что нет трудоспособных родственников.
Также в сентябре пенсионеры смогут бесплатно ездить пригородными электричками (по пенсионному удостоверению). Для скоростных и поездов дальнего следования льгот нет. В этом случае билеты оплачиваются полностью. В городах пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах, но метро и такси оплачиваются отдельно.
