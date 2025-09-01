Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентября

С 1 сентября в Украине начинает действовать ряд важных нововведений. В частности, сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки будут иметь бодикамеры, а для студентов введена базовая общевойсковая подготовка. Об этом и других нововведениях рассказывает УНН.

Бодикамеры для сотрудников ТЦК

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию проверки документов или вручения повесток.

"Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК и СП. С 1 сентября все работники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток. В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность", - написал Шмыгаль.

Министр обороны подчеркнул, что "этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон".

"Сейчас обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%. Продолжается работа по закупке дополнительных средств", - отметил Шмыгаль.

Правительство приняло решение о применении бодикамер таможенниками на всех пунктах пропуска

БОВП для студентов

Заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщал, что базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов высших учебных заведений начнется с сентября 2025 года. Она будет составлять 300 академических часов.

Базовая общевойсковая подготовка будет состоять из двух частей:

• теоретический курс – 90 академических часов, которые студенты будут проходить в своих учебных заведениях;

• практический курс – 210 академических часов в учебных частях, центрах Вооруженных сил и других учреждениях.

"Теорию должны пройти все студенты - и мужчины, и женщины. Практический же курс является обязательным только для мужчин, пригодных к военной службе по состоянию здоровья. Женщины будут проходить практику только по собственному желанию и после прохождения медицинского осмотра", - отметил Сергей Мельник.

В течение обучения студенты получат базовые знания по тактической, разведывательной и психологической подготовке, домедицинской помощи, основам военной дисциплины. Кроме того, они овладеют навыками обращения с оружием.

После прохождения БОВП студенты сдают военную присягу и получают сертификат и военно-учетную специальность.

В Украине уже создан первый полигон для прохождения студентами БЗВП - Лесной

Надбавки для пенсионеров

С 1 сентября 2025 года украинцы получат доплаты к пенсиям. При этом отдельным категориям придется пройти идентификацию.

В Пенсионном фонде отмечают, что в сентябре сумма выплат для украинцев, чья пенсия не превышает 10 340,35 грн, может увеличиться.

Размер надбавок зависит от возраста:

• 70–74 года — 300 грн;

• 75–79 лет — 456 грн;

• 80 лет и старше — 570 грн.

Необходимости подавать заявку нет — перерасчет будет осуществляться автоматически. Кроме того, одинокие пенсионеры от 80 лет, нуждающиеся в постоянном уходе, могут получить еще одну надбавку — 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных (944 грн).

Чтобы получить эти деньги, нужно предоставить:

• медицинское заключение;

• справку о составе семьи;

• заявление в Пенсионный фонд;

• подтверждение, что нет трудоспособных родственников.

Также в сентябре пенсионеры смогут бесплатно ездить пригородными электричками (по пенсионному удостоверению). Для скоростных и поездов дальнего следования льгот нет. В этом случае билеты оплачиваются полностью. В городах пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах, но метро и такси оплачиваются отдельно.

Киберполиция и ПФУ предостерегают от фейковых сообщений о пенсиях