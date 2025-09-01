$41.260.00
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентября

Киев • УНН

 • 298 просмотра

С 1 сентября сотрудники ТЦК обязаны использовать бодикамеры для видеофиксации. Базовая общевойсковая подготовка для студентов начнется с сентября 2025 года.

Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентября

С 1 сентября в Украине начинает действовать ряд важных нововведений. В частности, сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки будут иметь бодикамеры, а для студентов введена базовая общевойсковая подготовка. Об этом и других нововведениях рассказывает УНН.

Бодикамеры для сотрудников ТЦК

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию проверки документов или вручения повесток.

"Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК и СП. С 1 сентября все работники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток. В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность", - написал Шмыгаль.

Министр обороны подчеркнул, что "этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон".

"Сейчас обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%. Продолжается работа по закупке дополнительных средств", - отметил Шмыгаль.

БОВП для студентов

Заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщал, что базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов высших учебных заведений начнется с сентября 2025 года. Она будет составлять 300 академических часов.

Базовая общевойсковая подготовка будет состоять из двух частей:

• теоретический курс – 90 академических часов, которые студенты будут проходить в своих учебных заведениях;

• практический курс – 210 академических часов в учебных частях, центрах Вооруженных сил и других учреждениях.

"Теорию должны пройти все студенты - и мужчины, и женщины. Практический же курс является обязательным только для мужчин, пригодных к военной службе по состоянию здоровья. Женщины будут проходить практику только по собственному желанию и после прохождения медицинского осмотра", - отметил Сергей Мельник.

В течение обучения студенты получат базовые знания по тактической, разведывательной и психологической подготовке, домедицинской помощи, основам военной дисциплины. Кроме того, они овладеют навыками обращения с оружием.

После прохождения БОВП студенты сдают военную присягу и получают сертификат и военно-учетную специальность.

Надбавки для пенсионеров

С 1 сентября 2025 года украинцы получат доплаты к пенсиям. При этом отдельным категориям придется пройти идентификацию.

В Пенсионном фонде отмечают, что в сентябре сумма выплат для украинцев, чья пенсия не превышает 10 340,35 грн, может увеличиться.

Размер надбавок зависит от возраста:

• 70–74 года — 300 грн;

• 75–79 лет — 456 грн;

• 80 лет и старше — 570 грн.

Необходимости подавать заявку нет — перерасчет будет осуществляться автоматически. Кроме того, одинокие пенсионеры от 80 лет, нуждающиеся в постоянном уходе, могут получить еще одну надбавку — 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных (944 грн).

Чтобы получить эти деньги, нужно предоставить:

• медицинское заключение;

• справку о составе семьи;

• заявление в Пенсионный фонд;

• подтверждение, что нет трудоспособных родственников.

Также в сентябре пенсионеры смогут бесплатно ездить пригородными электричками (по пенсионному удостоверению). Для скоростных и поездов дальнего следования льгот нет. В этом случае билеты оплачиваются полностью. В городах пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах, но метро и такси оплачиваются отдельно.

