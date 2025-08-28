Киберполиция и ПФУ предостерегают от фейковых сообщений о пенсиях
Киев • УНН
Киберполиция и Пенсионный фонд Украины предупреждают о фейковых сообщениях относительно изменений правил начисления пенсий. Пользователей призывают не переходить по подозрительным ссылкам и доверять только официальным источникам информации.
Киберполиция и Пенсионный фонд Украины предупреждают граждан о распространении фейковых сообщений о якобы изменении правил начисления пенсий с 1 сентября. Об этом говорится на официальном Телеграм-канале Департамента киберполиции, пишет УНН.
Детали
Киберполиция Украины предупреждает, что в последние дни в популярных Telegram-каналах с миллионной аудиторией появились посты, где пользователям предлагают выбрать свой год рождения и перейти по специальной ссылке, чтобы узнать "новые правила пенсий".
В Пенсионном фонде и киберполиции отмечают, что это – неправдивая информация.
Такие сообщения не имеют ничего общего с официальными разъяснениями государственных органов. Подобные публикации являются манипуляцией: они используют чувствительные темы, чтобы привлечь внимание пользователей и побудить их переходить на сторонние ресурсы
Официальная информация о пенсиях, субсидиях и льготах публикуется только на сайтах Пенсионного фонда Украины и через государственные каналы. Киберполиция призывает не доверять сообщениям из сомнительных источников и не переходить по подозрительным ссылкам.
