Киберполиция и ПФУ предостерегают от фейковых сообщений о пенсиях

Киберполиция и Пенсионный фонд Украины предупреждают граждан о распространении фейковых сообщений о якобы изменении правил начисления пенсий с 1 сентября. Об этом говорится на официальном Телеграм-канале Департамента киберполиции, пишет УНН.

Детали

Киберполиция Украины предупреждает, что в последние дни в популярных Telegram-каналах с миллионной аудиторией появились посты, где пользователям предлагают выбрать свой год рождения и перейти по специальной ссылке, чтобы узнать "новые правила пенсий".

В Пенсионном фонде и киберполиции отмечают, что это – неправдивая информация.

Такие сообщения не имеют ничего общего с официальными разъяснениями государственных органов. Подобные публикации являются манипуляцией: они используют чувствительные темы, чтобы привлечь внимание пользователей и побудить их переходить на сторонние ресурсы – заявляют в киберполиции.

Официальная информация о пенсиях, субсидиях и льготах публикуется только на сайтах Пенсионного фонда Украины и через государственные каналы. Киберполиция призывает не доверять сообщениям из сомнительных источников и не переходить по подозрительным ссылкам.

