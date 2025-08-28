Киберполиция и ПФУ предостерегают от фейковых сообщений о пенсиях

$41.320.08
Эксклюзив
13:53
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
Ночная атака рф на Киев унесла жизни 10 человек - КГВА
28 августа, 06:40
Массированная атака РФ на Киев: уже 12 погибших, трое из них – дети
28 августа, 07:26
Атака рф на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВА
08:54
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона
09:33
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен
10:55
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостов
14:30
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:37
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки
27 августа, 15:18
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет
27 августа, 15:01
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:47
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Игорь Клименко
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Венгрия
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
27 августа, 09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
27 августа, 09:12
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа
27 августа, 08:14
Нью-Йорк Таймс
ТикТок
СВИФТ
E-6 Mercury
Детонатор

Киберполиция и ПФУ предостерегают от фейковых сообщений о пенсиях

Киев

 • 306 просмотра

Киберполиция и Пенсионный фонд Украины предупреждают о фейковых сообщениях относительно изменений правил начисления пенсий. Пользователей призывают не переходить по подозрительным ссылкам и доверять только официальным источникам информации.

Киберполиция и ПФУ предостерегают от фейковых сообщений о пенсиях

Киберполиция и Пенсионный фонд Украины предупреждают граждан о распространении фейковых сообщений о якобы изменении правил начисления пенсий с 1 сентября. Об этом говорится на официальном Телеграм-канале Департамента киберполиции, пишет УНН.

Детали

Киберполиция Украины предупреждает, что в последние дни в популярных Telegram-каналах с миллионной аудиторией появились посты, где пользователям предлагают выбрать свой год рождения и перейти по специальной ссылке, чтобы узнать "новые правила пенсий".

В Пенсионном фонде и киберполиции отмечают, что это – неправдивая информация.

Такие сообщения не имеют ничего общего с официальными разъяснениями государственных органов. Подобные публикации являются манипуляцией: они используют чувствительные темы, чтобы привлечь внимание пользователей и побудить их переходить на сторонние ресурсы

– заявляют в киберполиции.

Официальная информация о пенсиях, субсидиях и льготах публикуется только на сайтах Пенсионного фонда Украины и через государственные каналы. Киберполиция призывает не доверять сообщениям из сомнительных источников и не переходить по подозрительным ссылкам.

Степан Гафтко

Общество
Пенсионный фонд Украины