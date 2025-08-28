$41.320.08
Ексклюзив
13:53 • 1610 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 6282 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 4952 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 21680 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 64678 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 94231 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 89184 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 110437 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 80338 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 81061 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
Кіберполіція та ПФУ застерігають від фейкових повідомлень про пенсії

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Кіберполіція та Пенсійний фонд України попереджають про фейкові повідомлення щодо змін правил нарахування пенсій. Користувачів закликають не переходити за підозрілими посиланнями та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Кіберполіція та ПФУ застерігають від фейкових повідомлень про пенсії

Кіберполіція та Пенсійний фонд України попереджають громадян про поширення фейкових повідомлень про нібито зміни правил нарахування пенсій з 1 вересня. Про це йдеться на офіційному Телеграм-каналі Департаменту кіберполіції, пише УНН.

Деталі

Кіберполіція України попереджає, що в останні дні у популярних Telegram-каналах з мільйонною аудиторією з’явилися пости, де користувачам пропонують обрати свій рік народження та перейти за спеціальним посиланням, щоб дізнатися "нові правила пенсій".

У Пенсійному фонді та кіберполіції наголошують, що це – неправдива інформація.

Такі повідомлення не мають нічого спільного з офіційними роз’ясненнями державних органів. Подібні публікації є маніпуляцією: вони використовують чутливі теми, аби привернути увагу користувачів і спонукати їх переходити на сторонні ресурси

– заявляють у кіберполіції.

Офіційна інформація про пенсії, субсидії та пільги публікується тільки на сайтах Пенсійного фонду України та через державні канали. Кіберполіція закликає не довіряти повідомленням із сумнівних джерел і не переходити за підозрілими посиланнями.

У Telegram шахраї спокушають бонусами та безкоштовним зв’язком, щоб викрасти дані абонентів13.08.25, 16:59 • 4745 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство
Пенсійний фонд України