Кіберполіція та ПФУ застерігають від фейкових повідомлень про пенсії

Кіберполіція та Пенсійний фонд України попереджають громадян про поширення фейкових повідомлень про нібито зміни правил нарахування пенсій з 1 вересня. Про це йдеться на офіційному Телеграм-каналі Департаменту кіберполіції, пише УНН.

Деталі

Кіберполіція України попереджає, що в останні дні у популярних Telegram-каналах з мільйонною аудиторією з’явилися пости, де користувачам пропонують обрати свій рік народження та перейти за спеціальним посиланням, щоб дізнатися "нові правила пенсій".

У Пенсійному фонді та кіберполіції наголошують, що це – неправдива інформація.

Такі повідомлення не мають нічого спільного з офіційними роз’ясненнями державних органів. Подібні публікації є маніпуляцією: вони використовують чутливі теми, аби привернути увагу користувачів і спонукати їх переходити на сторонні ресурси – заявляють у кіберполіції.

Офіційна інформація про пенсії, субсидії та пільги публікується тільки на сайтах Пенсійного фонду України та через державні канали. Кіберполіція закликає не довіряти повідомленням із сумнівних джерел і не переходити за підозрілими посиланнями.

