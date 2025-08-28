Кіберполіція та ПФУ застерігають від фейкових повідомлень про пенсії
Київ • УНН
Кіберполіція та Пенсійний фонд України попереджають про фейкові повідомлення щодо змін правил нарахування пенсій. Користувачів закликають не переходити за підозрілими посиланнями та довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Кіберполіція та Пенсійний фонд України попереджають громадян про поширення фейкових повідомлень про нібито зміни правил нарахування пенсій з 1 вересня. Про це йдеться на офіційному Телеграм-каналі Департаменту кіберполіції, пише УНН.
Деталі
Кіберполіція України попереджає, що в останні дні у популярних Telegram-каналах з мільйонною аудиторією з’явилися пости, де користувачам пропонують обрати свій рік народження та перейти за спеціальним посиланням, щоб дізнатися "нові правила пенсій".
У Пенсійному фонді та кіберполіції наголошують, що це – неправдива інформація.
Такі повідомлення не мають нічого спільного з офіційними роз’ясненнями державних органів. Подібні публікації є маніпуляцією: вони використовують чутливі теми, аби привернути увагу користувачів і спонукати їх переходити на сторонні ресурси
Офіційна інформація про пенсії, субсидії та пільги публікується тільки на сайтах Пенсійного фонду України та через державні канали. Кіберполіція закликає не довіряти повідомленням із сумнівних джерел і не переходити за підозрілими посиланнями.
