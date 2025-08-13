У Telegram шахраї спокушають бонусами та безкоштовним зв’язком, щоб викрасти дані абонентів

Шахраї у Telegram поширюють фейкові пропозиції від мобільних операторів - від грошових бонусів до безкоштовного інтернету, аби викрасти персональні дані та отримати доступ до банківських рахунків. Про це повідомила кіберполіція України, передає УНН.

Деталі

У Telegram шахраї час від часу поширюють повідомлення про бонуси чи безкоштовний зв’язок від мобільного оператора. У таких повідомленнях є посилання на фішингові сторінки, що виглядають як справжні сайти операторів, або інші сторонні ресурси - йдеться у дописі.

Що можуть обіцяти шахраї

500 гривень на зв’язок чи картку кожному абоненту;

бонуси для безкоштовного користування тарифом;

безкоштовний зв’язок та інтернет.

Мета шахраїв - викрасти твої персональні дані й використати їх у схемах крадіжки номера для доступу до банківських рахунків - застерігають правоохоронці.

Вони також дають поради, як не дати себе обдурити:

завжди перевіряйте інформацію через офіційні джерела. Зацікавила акція? Зайдіть на офіційний сайт свого мобільного оператора;

не натискайте на підозрілі посилання із SMS, месенджерів чи пошти;

перевіряйте сайти, на яких вводите особисті дані;

заведіть окрему SIM-картку для спілкування з банком і не розголошуй фінансовий номер. Прив’яжіть його до паспорта або уклади контракт з оператором.

