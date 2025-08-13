$41.430.02
48.080.12
ukenru
Ексклюзив
14:07 • 132 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 2778 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
13:12 • 11810 перегляди
Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ
Ексклюзив
12:02 • 17323 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 25532 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 48779 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 29179 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 49378 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 26215 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 58893 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
Рубрики
У Telegram шахраї спокушають бонусами та безкоштовним зв’язком, щоб викрасти дані абонентів

Київ • УНН

 • 508 перегляди

Шахраї у Telegram поширюють фейкові пропозиції від мобільних операторів, обіцяючи бонуси та безкоштовний інтернет. Мета злочинців - викрасти персональні дані та отримати доступ до банківських рахунків.

У Telegram шахраї спокушають бонусами та безкоштовним зв’язком, щоб викрасти дані абонентів

Шахраї у Telegram поширюють фейкові пропозиції від мобільних операторів - від грошових бонусів до безкоштовного інтернету, аби викрасти персональні дані та отримати доступ до банківських рахунків. Про це повідомила кіберполіція України, передає УНН.

Деталі

У Telegram шахраї час від часу поширюють повідомлення про бонуси чи безкоштовний зв’язок від мобільного оператора. У таких повідомленнях є посилання на фішингові сторінки, що виглядають як справжні сайти операторів, або інші сторонні ресурси

- йдеться у дописі.

Що можуть обіцяти шахраї

  • 500 гривень на зв’язок чи картку кожному абоненту;
    • бонуси для безкоштовного користування тарифом;
      • безкоштовний зв’язок та інтернет.

        Мета шахраїв - викрасти твої персональні дані й використати їх у схемах крадіжки номера для доступу до банківських рахунків

        - застерігають правоохоронці.

        Вони також дають поради, як не дати себе обдурити:

        • завжди перевіряйте інформацію через офіційні джерела. Зацікавила акція? Зайдіть на офіційний сайт свого мобільного оператора;
          • не натискайте на підозрілі посилання із SMS, месенджерів чи пошти;
            • перевіряйте сайти, на яких вводите особисті дані;
              • заведіть окрему SIM-картку для спілкування з банком і не розголошуй фінансовий номер. Прив’яжіть його до паспорта або уклади контракт з оператором.

                "Дія.Картка" вже доступна: як оформити державні виплати в смартфоні13.08.25, 12:59 • 3330 переглядiв

                Альона Уткіна

                СуспільствоКримінал та НПТехнології
                Національна поліція України
                Telegram