У Telegram шахраї спокушають бонусами та безкоштовним зв’язком, щоб викрасти дані абонентів
Київ • УНН
Шахраї у Telegram поширюють фейкові пропозиції від мобільних операторів, обіцяючи бонуси та безкоштовний інтернет. Мета злочинців - викрасти персональні дані та отримати доступ до банківських рахунків.
Деталі
У Telegram шахраї час від часу поширюють повідомлення про бонуси чи безкоштовний зв’язок від мобільного оператора. У таких повідомленнях є посилання на фішингові сторінки, що виглядають як справжні сайти операторів, або інші сторонні ресурси
Що можуть обіцяти шахраї
- 500 гривень на зв’язок чи картку кожному абоненту;
- бонуси для безкоштовного користування тарифом;
- безкоштовний зв’язок та інтернет.
Мета шахраїв - викрасти твої персональні дані й використати їх у схемах крадіжки номера для доступу до банківських рахунків
Вони також дають поради, як не дати себе обдурити:
- завжди перевіряйте інформацію через офіційні джерела.
Зацікавила акція? Зайдіть на офіційний сайт свого мобільного оператора;
- не натискайте на підозрілі посилання із SMS,
месенджерів чи пошти;
- перевіряйте сайти, на яких вводите особисті дані;
- заведіть окрему SIM-картку для спілкування з банком і не розголошуй фінансовий номер. Прив’яжіть його до паспорта або уклади контракт з оператором.
