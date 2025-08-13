"Дія.Картка" вже доступна: як оформити державні виплати в смартфоні

В Україні запустили сервіс "Дія.Картка" для отримання всіх державних виплат через смартфон, повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у середу у Telegram, пише УНН.

Запустили "Дія.Картку" - зручне отримання державних виплат для українців - написав Федоров.

Як оформити

"Тепер оформити "Дія.Картку" можна в смартфоні - у кілька кліків через застосунок "Дія" або банки-партнерів: ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро", - повідомив віце-прем'єр.

З його слів, невдовзі перелік банків розшириться. "Замість кількох карток - одна зручна мультирахункова картка для всіх державних виплат і послуг. Більше не потрібно відкривати окремі картки під кожну допомогу", - вказав він.

Федоров перелічив основні переваги "Дія.Картки":

одна картка під усі державні виплати;

можливість змішаної оплати - автоматичне доповнення власними коштами, якщо коштів на спеціальному не вистачає.

Які послуги можна отримати на "Дія.Картку"

На "Дія.Картку", зі слів Федорова, уже можна отримати:

"єКнигу";

"єМалятко";

військові облігації;

"Ветеранський спорт";

допомогу по безробіттю;

допомогу ВПО;

виплату пенсій;

допомогу від міжнародних організацій та інші.

"Послугою можуть скористатися всі українці від 18 років - достатньо мати паспорт та РНОКПП", - зазначив віцепрем'єр.

Які послуги у проєкті і які не можна отримати

"Невдовзі на "Дія.Картку" можна буде отримати виплату за програмою "Пакунок школяра". Водночас "Національний кешбек" та "єВідновлення" працюють окремо й не входять до мультирахункової картки", - наголосив Федоров.

