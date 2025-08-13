"Дія.Картка" вже доступна: як оформити державні виплати в смартфоні

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Ексклюзив
09:48 • 3310 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 5712 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 13740 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 13399 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 32822 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 26214 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 53396 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 80088 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 51129 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 91085 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
48%
756мм
Популярнi новини
Бізнес на блокпосту: на Дніпропетровщині судитимуть правоохоронців, які вимагали гроші у водіїв13 серпня, 00:20 • 23400 перегляди
Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглихPhoto13 серпня, 02:17 • 31508 перегляди
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISWPhoto13 серпня, 02:50 • 28866 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 26488 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo07:26 • 19065 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
09:48 • 3332 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:39 • 13753 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo06:18 • 32831 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 53405 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 32510 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Василь Малюк
Ян Ліпавський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo06:39 • 6842 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 26942 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 18664 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 26300 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 115601 перегляди
Актуальне
Financial Times
Ґардіан
Панцирь-С1
Х-59
Економіст (журнал)

"Дія.Картка" вже доступна: як оформити державні виплати в смартфоні

Київ • УНН

 • 220 перегляди

В Україні запущено Дія.Картку для зручного отримання всіх державних виплат через смартфон. Картку можна оформити в Дії або банках-партнерах, таких як ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро.

"Дія.Картка" вже доступна: як оформити державні виплати в смартфоні

В Україні запустили сервіс "Дія.Картка" для отримання всіх державних виплат через смартфон, повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у середу у Telegram, пише УНН.

Запустили "Дія.Картку" - зручне отримання державних виплат для українців

- написав Федоров.

Як оформити

"Тепер оформити "Дія.Картку" можна в смартфоні - у кілька кліків через застосунок "Дія" або банки-партнерів: ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро", - повідомив віце-прем'єр.

З його слів, невдовзі перелік банків розшириться. "Замість кількох карток - одна зручна мультирахункова картка для всіх державних виплат і послуг. Більше не потрібно відкривати окремі картки під кожну допомогу", - вказав він.

Федоров перелічив основні переваги "Дія.Картки":

  • одна картка під усі державні виплати;
    • можливість змішаної оплати - автоматичне доповнення власними коштами, якщо коштів на спеціальному не вистачає.

      Які послуги можна отримати на "Дія.Картку"

      На "Дія.Картку", зі слів Федорова, уже можна отримати:

      • "єКнигу";
        • "єМалятко";
          • військові облігації;
            • "Ветеранський спорт";
              • допомогу по безробіттю;
                • допомогу ВПО;
                  • виплату пенсій;
                    • допомогу від міжнародних організацій та інші.

                      "Послугою можуть скористатися всі українці від 18 років - достатньо мати паспорт та РНОКПП", - зазначив віцепрем'єр.

                      Які послуги у проєкті і які не можна отримати

                      "Невдовзі на "Дія.Картку" можна буде отримати виплату за програмою "Пакунок школяра". Водночас "Національний кешбек" та "єВідновлення" працюють окремо й не входять до мультирахункової картки", - наголосив Федоров.

                      В Україні вводять "Дія.Картку" для державних виплат: що передбачається30.07.25, 13:23 • 6421 перегляд

                      Юлія Шрамко

                      СуспільствоЛайфхакФінанси
                      Дія (сервіс)
                      ПриватБанк
                      Україна