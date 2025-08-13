"Дія.Картка" вже доступна: як оформити державні виплати в смартфоні
Київ • УНН
В Україні запущено Дія.Картку для зручного отримання всіх державних виплат через смартфон. Картку можна оформити в Дії або банках-партнерах, таких як ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро.
В Україні запустили сервіс "Дія.Картка" для отримання всіх державних виплат через смартфон, повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у середу у Telegram, пише УНН.
Запустили "Дія.Картку" - зручне отримання державних виплат для українців
Як оформити
"Тепер оформити "Дія.Картку" можна в смартфоні - у кілька кліків через застосунок "Дія" або банки-партнерів: ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро", - повідомив віце-прем'єр.
З його слів, невдовзі перелік банків розшириться. "Замість кількох карток - одна зручна мультирахункова картка для всіх державних виплат і послуг. Більше не потрібно відкривати окремі картки під кожну допомогу", - вказав він.
Федоров перелічив основні переваги "Дія.Картки":
- одна картка під усі державні виплати;
- можливість змішаної оплати - автоматичне доповнення власними коштами, якщо коштів на спеціальному не вистачає.
Які послуги можна отримати на "Дія.Картку"
На "Дія.Картку", зі слів Федорова, уже можна отримати:
- "єКнигу";
- "єМалятко";
- військові облігації;
- "Ветеранський спорт";
- допомогу по безробіттю;
- допомогу ВПО;
- виплату пенсій;
- допомогу від міжнародних організацій та інші.
"Послугою можуть скористатися всі українці від 18 років - достатньо мати паспорт та РНОКПП", - зазначив віцепрем'єр.
Які послуги у проєкті і які не можна отримати
"Невдовзі на "Дія.Картку" можна буде отримати виплату за програмою "Пакунок школяра". Водночас "Національний кешбек" та "єВідновлення" працюють окремо й не входять до мультирахункової картки", - наголосив Федоров.
