В Україні вводять "Дія.Картку" для державних виплат: що передбачається
Київ • УНН
Уряд затвердив "Дія.Картку" для ефективнішого адміністрування програм грошової підтримки. Картка дозволить отримувати виплати за різними ініціативами та видами допомоги.
В Україні запроваджують "Дія.Картку" для державної грошової допомоги за різними програмами, повідомила у середу Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками засідання уряду, пише УНН.
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Запровадження "Дія.Картки", зі слів Прем'єра, дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки. "Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава - інструмент для контролю цільового використання коштів", - зазначила вона.
"Це особливо важливо для запуску таких ініціатив, як "єМалятко", "єКнига", "Ветеранський спорт" та невдовзі "Пакунок школяра", які мають чітке призначення асигнувань. Також українці зможуть отримувати виплати на "Дію.Картку" військових облігації, допомоги по безробіттю, підтримки внутрішньо переміщених осіб, виплат пенсій та грошової допомоги", - пояснила Свириденко.
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