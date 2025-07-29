"Дія" інтегрувала ШІ-консультанта: допомагає з обробкою кожного другого звернення
Київ • УНН
У Дії понад 52% звернень обробляє ШІ-консультант, а ШІ-асистент допомагає операторам. Це оптимізує роботу команди та покращує надання послуг.
У "Дію" уже інтегрували AI-помічника, який за перший місяць допоміг обробити 52% звернень у підтримку, повідомив у вівторок перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.
Понад 52% звернень у "Дії" вже обробляє АІ
Федоров вказав, що тим самим сьогодні "Дія" виходить на "новий рівень". "Ми тотально інтегруємо АІ у всі процеси та працюємо над внутрішніми АІ-інструментами, які оптимізують роботу команди", - зазначив він.
У "Дії", зі слів Федорова, уже працюють "внутрішні AI-інструменти, які посилюють команду підтримки":
- АІ-консультант, який без участі оператора допомагає отримати послугу, за перший місяць пілоту закрив понад 52% звернень у "Дії";
- AI-асистент, який допомагає операторам згенерувати відповідь, за кілька тижнів закрив 16% усіх запитів оператору (7 993 звернення користувачів).
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