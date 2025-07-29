"Дія" інтегрувала ШІ-консультанта: допомагає з обробкою кожного другого звернення

У "Дію" уже інтегрували AI-помічника, який за перший місяць допоміг обробити 52% звернень у підтримку, повідомив у вівторок перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.

Понад 52% звернень у "Дії" вже обробляє АІ - повідомив Федоров.

Федоров вказав, що тим самим сьогодні "Дія" виходить на "новий рівень". "Ми тотально інтегруємо АІ у всі процеси та працюємо над внутрішніми АІ-інструментами, які оптимізують роботу команди", - зазначив він.

У "Дії", зі слів Федорова, уже працюють "внутрішні AI-інструменти, які посилюють команду підтримки":

АІ-консультант, який без участі оператора допомагає отримати послугу, за перший місяць пілоту закрив понад 52% звернень у "Дії";

AI-асистент, який допомагає операторам згенерувати відповідь, за кілька тижнів закрив 16% усіх запитів оператору (7 993 звернення користувачів).

Першим ШІ-сервісом у "Дії" стане довідка про доходи – Мінцифри