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"Дія" інтегрувала ШІ-консультанта: допомагає з обробкою кожного другого звернення

Київ • УНН

 • 1814 перегляди

У Дії понад 52% звернень обробляє ШІ-консультант, а ШІ-асистент допомагає операторам. Це оптимізує роботу команди та покращує надання послуг.

"Дія" інтегрувала ШІ-консультанта: допомагає з обробкою кожного другого звернення

У "Дію" уже інтегрували AI-помічника, який за перший місяць допоміг обробити 52% звернень у підтримку, повідомив у вівторок перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.

Понад 52% звернень у "Дії" вже обробляє АІ

- повідомив Федоров.

Федоров вказав, що тим самим сьогодні "Дія" виходить на "новий рівень". "Ми тотально інтегруємо АІ у всі процеси та працюємо над внутрішніми АІ-інструментами, які оптимізують роботу команди", - зазначив він.

У "Дії", зі слів Федорова, уже працюють "внутрішні AI-інструменти, які посилюють команду підтримки":

  • АІ-консультант, який без участі оператора допомагає отримати послугу, за перший місяць пілоту закрив понад 52% звернень у "Дії";
    • AI-асистент, який допомагає операторам згенерувати відповідь, за кілька тижнів закрив 16% усіх запитів оператору (7 993 звернення користувачів).

      Першим ШІ-сервісом у "Дії" стане довідка про доходи – Мінцифри04.06.25, 17:09 • 2258 переглядiв

      Юлія Шрамко

      Юлія Шрамко

      СуспільствоПолітикаТехнології
      Дія (сервіс)
      Михайло Федоров
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