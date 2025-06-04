Першим ШІ-сервісом у "Дії" стане довідка про доходи – Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України розпочало внутрішнє тестування ШІ-асистента на порталі "Дія". Першою послугою, яку можна буде оформити за допомогою штучного інтелекту, стане довідка про доходи, – повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Мінцифри.

Як зазначено у повідомленні, штучний інтелект вже активно використовується в роботі Міністерства. Наприклад, 70% нормативно-правових актів юристи аналізують за допомогою ШІ. Це лише один із прикладів оптимізації процесів, які впроваджуються для підвищення ефективності роботи.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у включенні до каналу "Ми-Україна" також розповів про ключові напрямки використання ШІ:

• оптимізація внутрішніх процесів;

• підтримка проєкту PlayCity (державне агентство, яке контролюватиме сферу азартного бізнесу та лотерей в Україні), який може принести до 10 млрд грн до бюджету;

• застосування ШІ для протидії ворожим безпілотникам.

За словами міністра цифрової трансформації, на першому етапі AI-асистент відповідатиме на запитання користувачів, далі супроводжуватиме людину в процесі отримання держпослуг, надсилатиме довідки, а в майбутньому вестиме по всьому процесу отримання послуги. Разом з AI-асистентом запуститься й перша послуга в ньому – довідка про доходи.

AI-асистент на порталі Дія – це кардинальні зміни підходу до розвитку цифрової держави. Він допоможе оптимізувати процес обробки звернень громадян, а також дізнатися про необхідні державні сервіси й скористатися ними.

"Ми не хочемо впроваджувати AI тільки тому, що це сучасно. Ми хочемо розв’язувати конкретні проблеми людей", – зауважив Михайло Федоров.

На своїй сторінці у мережі Х Михайло Федоров також зазначив, що штучний інтелект буде інтегрований в уряд, бізнес та освіту.

Штучний інтелект змінює світ. Ми інтегруємо штучний інтелект в уряд, бізнес та кожен сектор, щоб стати швидшими та ефективнішими. Ми також трансформуємо освіту за допомогою ШІ, допомагаючи дітям реалізувати свій потенціал та досягти своїх мрій