Першим ШІ-сервісом у "Дії" стане довідка про доходи – Мінцифри
Київ • УНН
Мінцифри тестує ШІ-асистента в Дії, першою послугою буде довідка про доходи. Штучний інтелект оптимізує процеси та протидіятиме ворожим дронам.
Міністерство цифрової трансформації України розпочало внутрішнє тестування ШІ-асистента на порталі "Дія". Першою послугою, яку можна буде оформити за допомогою штучного інтелекту, стане довідка про доходи, – повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Мінцифри.
Деталі
Як зазначено у повідомленні, штучний інтелект вже активно використовується в роботі Міністерства. Наприклад, 70% нормативно-правових актів юристи аналізують за допомогою ШІ. Це лише один із прикладів оптимізації процесів, які впроваджуються для підвищення ефективності роботи.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у включенні до каналу "Ми-Україна" також розповів про ключові напрямки використання ШІ:
• оптимізація внутрішніх процесів;
• підтримка проєкту PlayCity (державне агентство, яке контролюватиме сферу азартного бізнесу та лотерей в Україні), який може принести до 10 млрд грн до бюджету;
• застосування ШІ для протидії ворожим безпілотникам.
За словами міністра цифрової трансформації, на першому етапі AI-асистент відповідатиме на запитання користувачів, далі супроводжуватиме людину в процесі отримання держпослуг, надсилатиме довідки, а в майбутньому вестиме по всьому процесу отримання послуги. Разом з AI-асистентом запуститься й перша послуга в ньому – довідка про доходи.
AI-асистент на порталі Дія – це кардинальні зміни підходу до розвитку цифрової держави. Він допоможе оптимізувати процес обробки звернень громадян, а також дізнатися про необхідні державні сервіси й скористатися ними.
"Ми не хочемо впроваджувати AI тільки тому, що це сучасно. Ми хочемо розв’язувати конкретні проблеми людей", – зауважив Михайло Федоров.
Додатково
На своїй сторінці у мережі Х Михайло Федоров також зазначив, що штучний інтелект буде інтегрований в уряд, бізнес та освіту.
Штучний інтелект змінює світ. Ми інтегруємо штучний інтелект в уряд, бізнес та кожен сектор, щоб стати швидшими та ефективнішими. Ми також трансформуємо освіту за допомогою ШІ, допомагаючи дітям реалізувати свій потенціал та досягти своїх мрій
За словами Федорова, дуже важливо інвестувати в AI та впроваджувати його в різні проєкти, щоб у нашій країні з’являлося більше експертизи в цій сфері.