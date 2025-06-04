Первым ИИ-сервисом в "Дії" станет справка о доходах – Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины начало внутреннее тестирование ИИ-ассистента на портале "Дія". Первой услугой, которую можно будет оформить с помощью искусственного интеллекта, станет справка о доходах, – сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Минцифры.

Как указано в сообщении, искусственный интеллект уже активно используется в работе Министерства. Например, 70% нормативно-правовых актов юристы анализируют с помощью ИИ. Это лишь один из примеров оптимизации процессов, которые внедряются для повышения эффективности работы.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров во включении в канал "Мы-Украина" также рассказал о ключевых направлениях использования ИИ:

• оптимизация внутренних процессов;

• поддержка проекта PlayCity (государственное агентство, которое будет контролировать сферу азартного бизнеса и лотерей в Украине), который может принести до 10 млрд грн в бюджет;

• применение ИИ для противодействия вражеским беспилотникам.

По словам министра цифровой трансформации, на первом этапе AI-ассистент будет отвечать на вопросы пользователей, далее будет сопровождать человека в процессе получения госуслуг, будет присылать справки, а в будущем будет вести по всему процессу получения услуги. Вместе с AI-ассистентом запустится и первая услуга в нем – справка о доходах.

AI-ассистент на портале Дія – это кардинальные изменения подхода к развитию цифрового государства. Он поможет оптимизировать процесс обработки обращений граждан, а также узнать о необходимых государственных сервисах и воспользоваться ими.

"Мы не хотим внедрять AI только потому, что это современно. Мы хотим решать конкретные проблемы людей", – отметил Михаил Федоров.

На своей странице в сети Х Михаил Федоров также отметил, что искусственный интеллект будет интегрирован в правительство, бизнес и образование.

Искусственный интеллект меняет мир. Мы интегрируем искусственный интеллект в правительство, бизнес и каждый сектор, чтобы стать быстрее и эффективнее. Мы также трансформируем образование с помощью ИИ, помогая детям реализовать свой потенциал и достичь своих мечтаний