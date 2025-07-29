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«Дія» интегрировала ИИ-консультанта: помогает с обработкой каждого второго обращения

Киев • УНН

 • 1406 просмотра

В «Дії» более 52% обращений обрабатывает ИИ-консультант, а ИИ-ассистент помогает операторам. Это оптимизирует работу команды и улучшает предоставление услуг.

«Дія» интегрировала ИИ-консультанта: помогает с обработкой каждого второго обращения

В "Дію" уже интегрировали AI-помощника, который за первый месяц помог обработать 52% обращений в поддержку, сообщил во вторник первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Более 52% обращений в "Дії" уже обрабатывает АИ

- сообщил Федоров.

Федоров указал, что тем самым сегодня "Дія" выходит на "новый уровень". "Мы тотально интегрируем АИ во все процессы и работаем над внутренними АИ-инструментами, которые оптимизируют работу команды", - отметил он.

В "Дії", по словам Федорова, уже работают "внутренние AI-инструменты, которые усиливают команду поддержки":

  • АИ-консультант, который без участия оператора помогает получить услугу, за первый месяц пилота закрыл более 52% обращений в "Дії";
    • AI-ассистент, который помогает операторам сгенерировать ответ, за несколько недель закрыл 16% всех запросов оператору (7 993 обращения пользователей).

      Первым ИИ-сервисом в "Дії" станет справка о доходах – Минцифры04.06.25, 17:09 • 2254 просмотра

      Юлия Шрамко

      Юлия Шрамко

      ОбществополитикаТехнологии
      Дія (сервис)
      Михаил Федоров
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