В Украине вводят "Дія.Карту" для государственных выплат: что предусматривается
Киев • УНН
Правительство утвердило "Дія.Карту" для более эффективного администрирования программ денежной поддержки. Карта позволит получать выплаты по различным инициативам и видам помощи.
В Украине вводят "Дія.Карту" для государственной денежной помощи по разным программам, сообщила в среду Премьер-министр Юлия Свириденко по итогам заседания правительства, пишет УНН.
Сегодня правительство утвердило "Дія.Карту". Это изменит систему государственных выплат
Введение "Дія.Карты", по словам Премьера, позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки. "Граждане получат один удобный цифровой инструмент для доступа ко всем видам помощи, а государство - инструмент для контроля целевого использования средств", - отметила она.
"Это особенно важно для запуска таких инициатив, как "єМалятко", "єКнига", "Ветеранський спорт" и вскоре "Пакунок школяра", которые имеют четкое назначение ассигнований. Также украинцы смогут получать выплаты на "Дія.Карту" военных облигаций, пособия по безработице, поддержки внутренне перемещенных лиц, выплат пенсий и денежной помощи", - пояснила Свириденко.
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