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Нью-Йорк Таймс

В Украине вводят "Дія.Карту" для государственных выплат: что предусматривается

Киев • УНН

 • 1908 просмотра

Правительство утвердило "Дія.Карту" для более эффективного администрирования программ денежной поддержки. Карта позволит получать выплаты по различным инициативам и видам помощи.

В Украине вводят "Дія.Карту" для государственных выплат: что предусматривается

В Украине вводят "Дія.Карту" для государственной денежной помощи по разным программам, сообщила в среду Премьер-министр Юлия Свириденко по итогам заседания правительства, пишет УНН.

Сегодня правительство утвердило "Дія.Карту". Это изменит систему государственных выплат

- сообщила Свириденко.

Введение "Дія.Карты", по словам Премьера, позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки. "Граждане получат один удобный цифровой инструмент для доступа ко всем видам помощи, а государство - инструмент для контроля целевого использования средств", - отметила она.

"Это особенно важно для запуска таких инициатив, как "єМалятко", "єКнига", "Ветеранський спорт" и вскоре "Пакунок школяра", которые имеют четкое назначение ассигнований. Также украинцы смогут получать выплаты на "Дія.Карту" военных облигаций, пособия по безработице, поддержки внутренне перемещенных лиц, выплат пенсий и денежной помощи", - пояснила Свириденко.

"Дія" интегрировала ИИ-консультанта: помогает с обработкой каждого второго обращения29.07.25, 14:06 • 4202 просмотра

Юлия Шрамко

Обществополитика
Дія (сервис)
Юлия Свириденко
Украина