«Дія.Картка» уже доступна: как оформить государственные выплаты в смартфоне
Киев • УНН
В Украине запущена Дія.Картка для удобного получения всех государственных выплат через смартфон. Карточку можно оформить в Дії или банках-партнерах, таких как ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр.
В Украине запустили сервис "Дія.Карта" для получения всех государственных выплат через смартфон, сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в среду в Telegram, пишет УНН.
Запустили "Дія.Карту" - удобное получение государственных выплат для украинцев
Как оформить
"Теперь оформить "Дія.Карту" можно в смартфоне - в несколько кликов через приложение "Дія" или банки-партнеры: ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр", - сообщил вице-премьер.
По его словам, вскоре перечень банков расширится. "Вместо нескольких карт - одна удобная мультивалютная карта для всех государственных выплат и услуг. Больше не нужно открывать отдельные карты под каждую помощь", - указал он.
Федоров перечислил основные преимущества "Дія.Карты":
- одна карта под все государственные выплаты;
- возможность смешанной оплаты - автоматическое дополнение собственными средствами, если средств на специальном не хватает.
Какие услуги можно получить на "Дія.Карту"
На "Дія.Карту", по словам Федорова, уже можно получить:
- "еКнигу";
- "еМалятко";
- военные облигации;
- "Ветеранский спорт";
- пособие по безработице;
- помощь ВПЛ;
- выплату пенсий;
- помощь от международных организаций и другие.
"Услугой могут воспользоваться все украинцы от 18 лет - достаточно иметь паспорт и РНОКПП", - отметил вице-премьер.
Какие услуги в проекте и какие нельзя получить
"Вскоре на "Дія.Карту" можно будет получить выплату по программе "Пакет школьника". В то же время "Национальный кэшбэк" и "еВосстановление" работают отдельно и не входят в мультивалютную карту", - подчеркнул Федоров.
В Украине вводят "Дія.Карту" для государственных выплат: что предусматривается30.07.25, 13:23 • 6421 просмотр