«Дія.Картка» уже доступна: как оформить государственные выплаты в смартфоне

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Эксклюзив
09:48 • 2428 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 5162 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 13279 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18 • 32309 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 25965 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 52985 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 79866 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 51042 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 90880 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 44236 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
48%
756мм
Популярные новости
Бизнес на блокпосту: на Днепропетровщине будут судить правоохранителей, вымогавших деньги у водителей13 августа, 00:20 • 23402 просмотра
Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненныхPhoto13 августа, 02:17 • 31510 просмотра
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISWPhoto13 августа, 02:50 • 28868 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 26491 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo07:26 • 19065 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 2468 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
08:39 • 13289 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo06:18 • 32325 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 53001 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 32275 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Василий Малюк
Ян Липавский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Одесса
Варшава
Реклама
УНН Lite
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39 • 6660 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 26551 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 18553 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 26184 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 115122 просмотра
Актуальное
Хранитель
Ракетный комплекс "Панцирь"
Кх-59
The Economist
Северный поток — 2

«Дія.Картка» уже доступна: как оформить государственные выплаты в смартфоне

Киев • УНН

 • 48 просмотра

В Украине запущена Дія.Картка для удобного получения всех государственных выплат через смартфон. Карточку можно оформить в Дії или банках-партнерах, таких как ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр.

«Дія.Картка» уже доступна: как оформить государственные выплаты в смартфоне

В Украине запустили сервис "Дія.Карта" для получения всех государственных выплат через смартфон, сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в среду в Telegram, пишет УНН.

Запустили "Дія.Карту" - удобное получение государственных выплат для украинцев

- написал Федоров.

Как оформить

"Теперь оформить "Дія.Карту" можно в смартфоне - в несколько кликов через приложение "Дія" или банки-партнеры: ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр", - сообщил вице-премьер.

По его словам, вскоре перечень банков расширится. "Вместо нескольких карт - одна удобная мультивалютная карта для всех государственных выплат и услуг. Больше не нужно открывать отдельные карты под каждую помощь", - указал он.

Федоров перечислил основные преимущества "Дія.Карты":

  • одна карта под все государственные выплаты;
    • возможность смешанной оплаты - автоматическое дополнение собственными средствами, если средств на специальном не хватает.

      Какие услуги можно получить на "Дія.Карту"

      На "Дія.Карту", по словам Федорова, уже можно получить:

      • "еКнигу";
        • "еМалятко";
          • военные облигации;
            • "Ветеранский спорт";
              • пособие по безработице;
                • помощь ВПЛ;
                  • выплату пенсий;
                    • помощь от международных организаций и другие.

                      "Услугой могут воспользоваться все украинцы от 18 лет - достаточно иметь паспорт и РНОКПП", - отметил вице-премьер.

                      Какие услуги в проекте и какие нельзя получить

                      "Вскоре на "Дія.Карту" можно будет получить выплату по программе "Пакет школьника". В то же время "Национальный кэшбэк" и "еВосстановление" работают отдельно и не входят в мультивалютную карту", - подчеркнул Федоров.

                      В Украине вводят "Дія.Карту" для государственных выплат: что предусматривается30.07.25, 13:23 • 6421 просмотр

                      Юлия Шрамко

                      ОбществоЛайфхакФинансы
                      Дія (сервис)
                      ПриватБанк
                      Украина