«Дія.Картка» уже доступна: как оформить государственные выплаты в смартфоне

В Украине запустили сервис "Дія.Карта" для получения всех государственных выплат через смартфон, сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в среду в Telegram, пишет УНН.

Запустили "Дія.Карту" - удобное получение государственных выплат для украинцев - написал Федоров.

Как оформить

"Теперь оформить "Дія.Карту" можно в смартфоне - в несколько кликов через приложение "Дія" или банки-партнеры: ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр", - сообщил вице-премьер.

По его словам, вскоре перечень банков расширится. "Вместо нескольких карт - одна удобная мультивалютная карта для всех государственных выплат и услуг. Больше не нужно открывать отдельные карты под каждую помощь", - указал он.

Федоров перечислил основные преимущества "Дія.Карты":

одна карта под все государственные выплаты;

возможность смешанной оплаты - автоматическое дополнение собственными средствами, если средств на специальном не хватает.

Какие услуги можно получить на "Дія.Карту"

На "Дія.Карту", по словам Федорова, уже можно получить:

"еКнигу";

"еМалятко";

военные облигации;

"Ветеранский спорт";

пособие по безработице;

помощь ВПЛ;

выплату пенсий;

помощь от международных организаций и другие.

"Услугой могут воспользоваться все украинцы от 18 лет - достаточно иметь паспорт и РНОКПП", - отметил вице-премьер.

Какие услуги в проекте и какие нельзя получить

"Вскоре на "Дія.Карту" можно будет получить выплату по программе "Пакет школьника". В то же время "Национальный кэшбэк" и "еВосстановление" работают отдельно и не входят в мультивалютную карту", - подчеркнул Федоров.

