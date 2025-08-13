В Telegram мошенники соблазняют бонусами и бесплатной связью, чтобы похитить данные абонентов

Мошенники в Telegram распространяют фейковые предложения от мобильных операторов - от денежных бонусов до бесплатного интернета, чтобы похитить персональные данные и получить доступ к банковским счетам. Об этом сообщила киберполиция Украины, передает УНН.

Детали

В Telegram мошенники время от времени распространяют сообщения о бонусах или бесплатной связи от мобильного оператора. В таких сообщениях есть ссылки на фишинговые страницы, которые выглядят как настоящие сайты операторов, или другие сторонние ресурсы - говорится в сообщении.

Что могут обещать мошенники

500 гривен на связь или карту каждому абоненту;

бонусы для бесплатного пользования тарифом;

бесплатная связь и интернет.

Цель мошенников - похитить твои персональные данные и использовать их в схемах кражи номера для доступа к банковским счетам - предостерегают правоохранители.

Они также дают советы, как не дать себя обмануть:

всегда проверяйте информацию через официальные источники. Заинтересовала акция? Зайдите на официальный сайт своего мобильного оператора;

не нажимайте на подозрительные ссылки из SMS, мессенджеров или почты;

проверяйте сайты, на которых вводите личные данные;

заведите отдельную SIM-карту для общения с банком и не разглашайте финансовый номер. Привяжите его к паспорту или заключите контракт с оператором.

"Дія.Картка" уже доступна: как оформить государственные выплаты в смартфоне