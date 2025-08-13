$41.430.02
13:12
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ
Эксклюзив
12:02
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Теги
Авторы
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
08:39
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 58407 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 72920 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 47824 просмотра
В Telegram мошенники соблазняют бонусами и бесплатной связью, чтобы похитить данные абонентов

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Мошенники в Telegram распространяют фейковые предложения от мобильных операторов, обещая бонусы и бесплатный интернет. Цель преступников - похитить персональные данные и получить доступ к банковским счетам.

В Telegram мошенники соблазняют бонусами и бесплатной связью, чтобы похитить данные абонентов

Мошенники в Telegram распространяют фейковые предложения от мобильных операторов - от денежных бонусов до бесплатного интернета, чтобы похитить персональные данные и получить доступ к банковским счетам. Об этом сообщила киберполиция Украины, передает УНН.

Детали

В Telegram мошенники время от времени распространяют сообщения о бонусах или бесплатной связи от мобильного оператора. В таких сообщениях есть ссылки на фишинговые страницы, которые выглядят как настоящие сайты операторов, или другие сторонние ресурсы

- говорится в сообщении.

Что могут обещать мошенники

  • 500 гривен на связь или карту каждому абоненту;
    • бонусы для бесплатного пользования тарифом;
      • бесплатная связь и интернет.

        Цель мошенников - похитить твои персональные данные и использовать их в схемах кражи номера для доступа к банковским счетам

        - предостерегают правоохранители.

        Они также дают советы, как не дать себя обмануть:

        • всегда проверяйте информацию через официальные источники. Заинтересовала акция? Зайдите на официальный сайт своего мобильного оператора;
          • не нажимайте на подозрительные ссылки из SMS, мессенджеров или почты;
            • проверяйте сайты, на которых вводите личные данные;
              • заведите отдельную SIM-карту для общения с банком и не разглашайте финансовый номер. Привяжите его к паспорту или заключите контракт с оператором.

                "Дія.Картка" уже доступна: как оформить государственные выплаты в смартфоне13.08.25, 12:59 • 3328 просмотров

                Алена Уткина

                ОбществоКриминал и ЧПТехнологии
                Национальная полиция Украины
                Telegram