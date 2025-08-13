В Telegram мошенники соблазняют бонусами и бесплатной связью, чтобы похитить данные абонентов
Киев • УНН
Мошенники в Telegram распространяют фейковые предложения от мобильных операторов - от денежных бонусов до бесплатного интернета, чтобы похитить персональные данные и получить доступ к банковским счетам. Об этом сообщила киберполиция Украины, передает УНН.
Детали
В Telegram мошенники время от времени распространяют сообщения о бонусах или бесплатной связи от мобильного оператора. В таких сообщениях есть ссылки на фишинговые страницы, которые выглядят как настоящие сайты операторов, или другие сторонние ресурсы
Что могут обещать мошенники
- 500 гривен на связь или карту каждому абоненту;
- бонусы для бесплатного пользования тарифом;
- бесплатная связь и интернет.
Цель мошенников - похитить твои персональные данные и использовать их в схемах кражи номера для доступа к банковским счетам
Они также дают советы, как не дать себя обмануть:
- всегда проверяйте информацию через официальные источники.
Заинтересовала акция? Зайдите на официальный сайт своего мобильного оператора;
- не нажимайте на подозрительные ссылки из SMS,
мессенджеров или почты;
- проверяйте сайты, на которых вводите личные данные;
- заведите отдельную SIM-карту для общения с банком и не разглашайте финансовый номер. Привяжите его к паспорту или заключите контракт с оператором.
