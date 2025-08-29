$41.260.06
14:32 • 13855 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
12:28 • 58387 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
12:17 • 59105 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
29 августа, 08:48 • 39684 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
29 августа, 06:38 • 54612 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
29 августа, 06:25 • 41784 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 73819 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
28 августа, 15:40 • 69869 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
28 августа, 13:53 • 66536 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 161371 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto13:11 • 19022 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 157037 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 185851 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 187108 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 173898 просмотра
Мобилизация отца-одиночки в Запорожье: в ТЦК опровергли информацию о незаконном задержании

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Запорожский ТЦК опроверг незаконную мобилизацию отца-одиночки Владимира Страхова, заявляя о соблюдении законодательства. Мужчина не предоставил документов для отсрочки и был признан годным ВВК.

Мобилизация отца-одиночки в Запорожье: в ТЦК опровергли информацию о незаконном задержании

Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки опроверг информацию о незаконном задержании и мобилизации отца-одиночки Владимира Страхова военнослужащими Бердянского РТЦК и СП. В ведомстве подчеркнули, что процедура состоялась в полном соответствии с нормами действующего законодательства, пишет УНН со ссылкой на Запорожский областной ТЦК и СП.

Детали

По информации ТЦК, 26 июля в 22:00 во время проверки документов на одном из блокпостов в Запорожье сотрудники Нацполиции установили отсутствие у Страхова военно-учетных документов.

Согласно постановлению, его доставили в Бердянский районный ТЦК и СП для уточнения данных. При этом военные из других ТЦК и СП Запорожской области участия в инциденте не принимали.

Во время проверки и собеседования в Бердянском РТЦК и СП гражданин Владимир Страхов не предоставил никаких сведений или документов, свидетельствующих о наличии у него права на отсрочку от призыва по мобилизации на особый период

- пояснили в военкомате.

В ТЦК также уточнили, что после прохождения военно-врачебной комиссии, которая признала мужчину годным, было оформлено мобилизационное распоряжение и направление в учебный центр.

Каких-либо противоправных действий по отношению к гражданину Владимиру Страхову допущено не было

- отметили в ТЦК.

Дополнение

В Ровенской области в ТЦК умер военнообязанный Виталий Сахарук, 1991 года рождения. По предварительным данным, причиной смерти стал приступ сердечной недостаточности.

В Одессе зафиксирован конфликт во время мобилизационных мероприятий, где гражданин пытался скрыться от задержания. Одесский ТЦК и СП заявляет, что видео не отражает полной картины событий.

Павел Зинченко

