Мобилизация отца-одиночки в Запорожье: в ТЦК опровергли информацию о незаконном задержании
Киев • УНН
Запорожский ТЦК опроверг незаконную мобилизацию отца-одиночки Владимира Страхова, заявляя о соблюдении законодательства. Мужчина не предоставил документов для отсрочки и был признан годным ВВК.
Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки опроверг информацию о незаконном задержании и мобилизации отца-одиночки Владимира Страхова военнослужащими Бердянского РТЦК и СП. В ведомстве подчеркнули, что процедура состоялась в полном соответствии с нормами действующего законодательства, пишет УНН со ссылкой на Запорожский областной ТЦК и СП.
Детали
По информации ТЦК, 26 июля в 22:00 во время проверки документов на одном из блокпостов в Запорожье сотрудники Нацполиции установили отсутствие у Страхова военно-учетных документов.
Согласно постановлению, его доставили в Бердянский районный ТЦК и СП для уточнения данных. При этом военные из других ТЦК и СП Запорожской области участия в инциденте не принимали.
Во время проверки и собеседования в Бердянском РТЦК и СП гражданин Владимир Страхов не предоставил никаких сведений или документов, свидетельствующих о наличии у него права на отсрочку от призыва по мобилизации на особый период
В ТЦК также уточнили, что после прохождения военно-врачебной комиссии, которая признала мужчину годным, было оформлено мобилизационное распоряжение и направление в учебный центр.
Каких-либо противоправных действий по отношению к гражданину Владимиру Страхову допущено не было
Дополнение
В Ровенской области в ТЦК умер военнообязанный Виталий Сахарук, 1991 года рождения. По предварительным данным, причиной смерти стал приступ сердечной недостаточности.
В Одессе зафиксирован конфликт во время мобилизационных мероприятий, где гражданин пытался скрыться от задержания. Одесский ТЦК и СП заявляет, что видео не отражает полной картины событий.