Конфлікт під час мобілізації в Одесі: з'явилась реакція ТЦК на інцидент
Київ • УНН
В Одесі зафіксовано конфлікт під час мобілізаційних заходів, де громадянин намагався втекти від затримання. Одеський ТЦК та СП заявляє, що відео не відображає повної картини подій.
22 серпня в одному з житлових комплексів Одеси під час мобілізаційних заходів стався інцидент, який набув широкого розголосу у мережі. В Одеському обласному ТЦК та СП запевняють, що відео не відображає повної картини подій і пояснюють причини конфлікту, пише УНН.
Деталі
За повідомленням Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), під час спільних із Національною поліцією заходів перевірки військово-облікових документів у одного з громадян було виявлено порушення правил військового обліку за даними АІКС "Оберіг".
На законну вимогу прослідувати до районного ТЦК та СП громадянин відповів агресивно та спробував втекти. Для припинення протиправних дій застосували заходи затримання. Конфлікт загострився через втручання групи цивільних осіб, що дало правопорушнику змогу уникнути затримання
У ТЦК та СП наголошують, що дотримуються принципів законності та відкритості у взаємодії з громадянами. Керівництво обласного центру ретельно розглядає всі випадки конфліктів і контролює законність проведення мобілізаційних заходів.
Передісторія
22 серпня в мережі з’явилися відеозаписи від мешканців Одеси, на яких зафіксовано конфлікт між цивільними, правоохоронцями та особами у військовій формі.
Увага, відео 18+!!!
За словами очевидців, у одного з перехожих поліцейські вилучили документи та без пояснень відвели його в цивільний бус. Свідки також зазначають, що водій буса поводився зухвало, заявляв, що є "захисником України", а під час інциденту нібито вимагав від жінки в інвалідному візку стати на коліна. У результаті перевірки документів, перехожого затягли до буса і відвезли з місця події.
