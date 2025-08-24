$41.220.00
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
09:24 • 11772 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
07:11 • 12789 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом
Ексклюзив
05:50 • 16744 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 54131 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 54524 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 30126 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 54224 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34546 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 36878 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
Конфлікт під час мобілізації в Одесі: з'явилась реакція ТЦК на інцидент

Київ • УНН

 • 98 перегляди

В Одесі зафіксовано конфлікт під час мобілізаційних заходів, де громадянин намагався втекти від затримання. Одеський ТЦК та СП заявляє, що відео не відображає повної картини подій.

Конфлікт під час мобілізації в Одесі: з'явилась реакція ТЦК на інцидент

22 серпня в одному з житлових комплексів Одеси під час мобілізаційних заходів стався інцидент, який набув широкого розголосу у мережі. В Одеському обласному ТЦК та СП запевняють, що відео не відображає повної картини подій і пояснюють причини конфлікту, пише УНН.

Деталі

За повідомленням Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), під час спільних із Національною поліцією заходів перевірки військово-облікових документів у одного з громадян було виявлено порушення правил військового обліку за даними АІКС "Оберіг".

На законну вимогу прослідувати до районного ТЦК та СП громадянин відповів агресивно та спробував втекти. Для припинення протиправних дій застосували заходи затримання. Конфлікт загострився через втручання групи цивільних осіб, що дало правопорушнику змогу уникнути затримання

- йдеться у повідомленні Одеського ТЦК.

У ТЦК та СП наголошують, що дотримуються принципів законності та відкритості у взаємодії з громадянами. Керівництво обласного центру ретельно розглядає всі випадки конфліктів і контролює законність проведення мобілізаційних заходів.

Передісторія

22 серпня в мережі з’явилися відеозаписи від мешканців Одеси, на яких зафіксовано конфлікт між цивільними, правоохоронцями та особами у військовій формі.

Увага, відео 18+!!!

За словами очевидців, у одного з перехожих поліцейські вилучили документи та без пояснень відвели його в цивільний бус. Свідки також зазначають, що водій буса поводився зухвало, заявляв, що є "захисником України", а під час інциденту нібито вимагав від жінки в інвалідному візку стати на коліна. У результаті перевірки документів, перехожого затягли до буса і відвезли з місця події.

На Волині люди напали з камінням на службовий транспорт ТЦК: що відомо19.08.25, 18:50 • 4935 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Національна поліція України
Україна
Одеса