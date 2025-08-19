На Волині люди напали з камінням на службовий транспорт ТЦК: що відомо

$41.260.08
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
12:13 • 35728 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
12:09 • 34674 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
11:23 • 35291 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 27058 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
19 серпня, 09:27 • 23240 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 91574 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 70903 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 84939 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103118 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Польща вночі піднімала авіацію через російські удари по Україні19 серпня, 07:45 • 22465 перегляди
"Сполучення більше нема": Сили оборони України знищили російський потяг з пальним на ЗапоріжжіPhoto19 серпня, 08:51 • 8302 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 21259 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 27044 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 23606 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
12:13 • 35738 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
12:09 • 34678 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 23613 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
11:23 • 35296 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 27053 перегляди
На Волині люди напали з камінням на службовий транспорт ТЦК: що відомо

Київ • УНН

 • 2078 перегляди

У селі Нові Червища на Волині місцеві жителі кидали каміння у службовий транспорт ТЦК. Це сталось під час перевірки військово-облікових даних громадянина, який мав інвалідність.

На Волині люди напали з камінням на службовий транспорт ТЦК: що відомо

На Волині у селі Нові Червища місцеві мешканці закидали камінням службовий автомобіль ТЦК під час перевірки військово-облікових документів чоловіка з інвалідністю.  Про це повідомляє Волинський обласной ТЦК, пише УНН.

У селі Нові Червища Камінь-Каширського району військовослужбовці ТЦК спільно з працівниками поліції під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних зупинили громадянина з метою перевірки його військово-облікових даних. Особа відмовилася пред’явити документи, пояснивши це тим, що його нібито постійно перевіряють

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадянина запросили до транспортного засобу для встановлення особи та перевірки даних. Під час верифікації документів у базі "Оберіг" підтвердилося, що він є особою з інвалідністю та має право на відстрочку від призову. Після зʼясування його статусу та перевірки відповідних документів, його було вирішено відпустити.

Місцеві мешканці, побачивши роботу спільної групи ТЦК та поліції почали здійснювати агресивні дії стосовно військовослужбовців ТЦК, які почали кидати каміння у службовий транспортний засіб, коли зазначений громадянин ще перебував у транспортному засобі", - йдеться в повідомленні.

У ТЦК наголошують, що факт використання зброї під час цієї події наразі перевіряється відповідними правоохоронними органами у встановленому законом порядку.

Волинський ОТЦК та СП також розпочав відповідну перевірку обставин інциденту.

Нагадаємо

У Харкові чоловік напав з ножем на поліцейського та трьох співробітників ТЦК під час мобілізаційних заходів. Нападника затримано та взято під варту без права застави. Постраждалі перебувають у лікарні.

Ольга Розгон

Національна поліція України
Волинська область
Збройні сили України