На Волині люди напали з камінням на службовий транспорт ТЦК: що відомо
Київ • УНН
У селі Нові Червища на Волині місцеві жителі кидали каміння у службовий транспорт ТЦК. Це сталось під час перевірки військово-облікових даних громадянина, який мав інвалідність.
Про це повідомляє Волинський обласной ТЦК, пише УНН.
У селі Нові Червища Камінь-Каширського району військовослужбовці ТЦК спільно з працівниками поліції під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних зупинили громадянина з метою перевірки його військово-облікових даних. Особа відмовилася пред’явити документи, пояснивши це тим, що його нібито постійно перевіряють
Зазначається, що громадянина запросили до транспортного засобу для встановлення особи та перевірки даних. Під час верифікації документів у базі "Оберіг" підтвердилося, що він є особою з інвалідністю та має право на відстрочку від призову. Після зʼясування його статусу та перевірки відповідних документів, його було вирішено відпустити.
Місцеві мешканці, побачивши роботу спільної групи ТЦК та поліції почали здійснювати агресивні дії стосовно військовослужбовців ТЦК, які почали кидати каміння у службовий транспортний засіб, коли зазначений громадянин ще перебував у транспортному засобі", - йдеться в повідомленні.
У ТЦК наголошують, що факт використання зброї під час цієї події наразі перевіряється відповідними правоохоронними органами у встановленому законом порядку.
Волинський ОТЦК та СП також розпочав відповідну перевірку обставин інциденту.
Нагадаємо
У Харкові чоловік напав з ножем на поліцейського та трьох співробітників ТЦК під час мобілізаційних заходів. Нападника затримано та взято під варту без права застави. Постраждалі перебувають у лікарні.