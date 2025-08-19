$41.260.08
12:26
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
На Волыни люди напали с камнями на служебный транспорт ТЦК: что известно

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В селе Новые Червища на Волыни местные жители бросали камни в служебный транспорт ТЦК. Это произошло во время проверки военно-учетных данных гражданина, имевшего инвалидность.

На Волыни люди напали с камнями на служебный транспорт ТЦК: что известно

На Волыни в селе Новые Червища местные жители забросали камнями служебный автомобиль ТЦК во время проверки военно-учетных документов мужчины с инвалидностью. Об этом сообщает Волынский областной ТЦК, пишет УНН.

В селе Новые Червища Камень-Каширского района военнослужащие ТЦК совместно с сотрудниками полиции во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных остановили гражданина с целью проверки его военно-учетных данных. Лицо отказалось предъявить документы, объяснив это тем, что его якобы постоянно проверяют

- говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданина пригласили в транспортное средство для установления личности и проверки данных. Во время верификации документов в базе "Оберіг" подтвердилось, что он является лицом с инвалидностью и имеет право на отсрочку от призыва. После выяснения его статуса и проверки соответствующих документов, его было решено отпустить.

Местные жители, увидев работу совместной группы ТЦК и полиции, начали совершать агрессивные действия в отношении военнослужащих ТЦК, которые начали бросать камни в служебное транспортное средство, когда указанный гражданин еще находился в транспортном средстве", - говорится в сообщении.

В ТЦК отмечают, что факт использования оружия во время этого происшествия сейчас проверяется соответствующими правоохранительными органами в установленном законом порядке.

Волынский ОТЦК и СП также начал соответствующую проверку обстоятельств инцидента.

Напомним

В Харькове мужчина напал с ножом на полицейского и трех сотрудников ТЦК во время мобилизационных мероприятий. Нападавший задержан и взят под стражу без права залога. Пострадавшие находятся в больнице.

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Волынская область
Вооруженные силы Украины