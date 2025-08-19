На Волыни люди напали с камнями на служебный транспорт ТЦК: что известно
Киев • УНН
В селе Новые Червища на Волыни местные жители бросали камни в служебный транспорт ТЦК. Это произошло во время проверки военно-учетных данных гражданина, имевшего инвалидность.
На Волыни в селе Новые Червища местные жители забросали камнями служебный автомобиль ТЦК во время проверки военно-учетных документов мужчины с инвалидностью. Об этом сообщает Волынский областной ТЦК, пишет УНН.
В селе Новые Червища Камень-Каширского района военнослужащие ТЦК совместно с сотрудниками полиции во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных остановили гражданина с целью проверки его военно-учетных данных. Лицо отказалось предъявить документы, объяснив это тем, что его якобы постоянно проверяют
Отмечается, что гражданина пригласили в транспортное средство для установления личности и проверки данных. Во время верификации документов в базе "Оберіг" подтвердилось, что он является лицом с инвалидностью и имеет право на отсрочку от призыва. После выяснения его статуса и проверки соответствующих документов, его было решено отпустить.
Местные жители, увидев работу совместной группы ТЦК и полиции, начали совершать агрессивные действия в отношении военнослужащих ТЦК, которые начали бросать камни в служебное транспортное средство, когда указанный гражданин еще находился в транспортном средстве", - говорится в сообщении.
В ТЦК отмечают, что факт использования оружия во время этого происшествия сейчас проверяется соответствующими правоохранительными органами в установленном законом порядке.
Волынский ОТЦК и СП также начал соответствующую проверку обстоятельств инцидента.
