Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Харкові чоловік з ножем напав на співробітників ТЦК і поліцейського: його відправили під арешт

Київ • УНН

 • 162 перегляди

У Харкові чоловік напав з ножем на поліцейського та трьох співробітників ТЦК під час мобілізаційних заходів. Нападника затримано та взято під варту без права застави. Постраждалі перебувають у лікарні.

У Харкові чоловік з ножем напав на співробітників ТЦК і поліцейського: його відправили під арешт

У Харкові чоловік напав із ножем на поліцейського та трьох співробітників ТЦК, його взято під варту чоловіка, повідомили у суботу в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

За даними прокуратури, 14 серпня близько 22:15 у Харкові поліцейський спільно з працівниками районного ТЦК та СП проводили оповіщення військовозобов’язаних з приводу мобілізаційних заходів під час воєнного стану.

"Під час цих заходів поліцейський підійшов до чоловіка для перевірки документів. Він навіть не встиг нічого сказати. У цей момент чоловік дістав ніж і завдав правоохоронцю удар у скроневу ділянку. Надалі нападник по черзі завдав удари трьом співробітникам ТЦК: одному - ножем у голову та руку, іншому - у голову та підключичну ділянку, ще одному - в область тулуба", - повідомили у прокуратурі.

Як вказано, підозрюваний одразу втік дворами та намагався сховатися. Проте правоохоронці оперативно встановили його місцезнаходження.

"Повідомлено про підозру 36-річному чоловіку, який напав на поліцейського та представників ТЦК та СП", - ідеться у повідомленні прокуратури.

Йому інкриміновано посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України) та закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 КК України).

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави

- вказали у прокуратурі.

Постраждалі, як зазначається, перебувають у медичних закладах, їм надають необхідну допомогу.

У Харкові чоловік напав з ножем на співробітника ТЦК: поліція відкрила провадження30.04.25, 21:06 • 12899 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Міністерство оборони України
Україна
Харків