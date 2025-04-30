У Харкові чоловік напав з ножем на співробітника ТЦК: поліція відкрила провадження

У Харкові під час перевірки документів 29-річний чоловік поводив себе агресивно та діставши ніж погрожував його застосуванням до співробітника ТЦК, відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє поліція Харківської області, передає УНН.

29 квітня ... під час перевірки облікових документів у громадян відбувся конфлікт. Під час перевірки документів 29-річний чоловік поводив себе агресивно та діставши ніж погрожував його застосуванням - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при виїзді слідчо-оперативної групи до правоохоронців із письмовою заявою звернувся співробітник Шевченківського РТЦК та СП, який пояснив, що порушник не пройшов перевірку військово-облікових документів та під час конфлікту погрожував йому ножем. Речовий доказ – ніж вилучено.

... відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає пробаційний нагляд на строк до двох років або обмеження волі на той самий строк. Ведеться слідство - додали в поліції.

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