В Харькове мужчина напал с ножом на сотрудника ТЦК: полиция открыла производство
Киев • УНН
В Харькове 29-летний мужчина угрожал ножом работнику ТЦК во время проверки документов. Открыто уголовное производство по факту угрозы убийством, нож изъят.
В Харькове во время проверки документов 29-летний мужчина вел себя агрессивно и, достав нож, угрожал его применением к сотруднику ТЦК, открыто уголовное производство. Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает УНН.
29 апреля ... во время проверки учетных документов у граждан произошел конфликт. Во время проверки документов 29-летний мужчина вел себя агрессивно и, достав нож, угрожал его применением
Отмечается, что при выезде следственно-оперативной группы к правоохранителям с письменным заявлением обратился сотрудник Шевченковского РТЦК и СП, который пояснил, что нарушитель не прошел проверку военно-учетных документов и во время конфликта угрожал ему ножом. Вещественное доказательство – нож изъят.
... открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает пробационный надзор на срок до двух лет или ограничение свободы на тот же срок. Ведется следствие
Напомним
В Николаевской области наряд полиции прибыл на вызов о семейной ссоре. Убегая от правоохранителей, обидчик достал гранату и бросил ее в сторону полицейских, есть погибший и пострадавшие.