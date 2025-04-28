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На Миколаївщині чоловік кинув гранату в поліцейських: один загинув, ще троє - поранені

Київ • УНН

 • 696 перегляди

У Миколаївській області чоловік кинув гранату в бік поліцейських, які прибули на виклик про сімейну сварку. Один поліцейський загинув, ще троє отримали поранення.

На Миколаївщині чоловік кинув гранату в поліцейських: один загинув, ще троє - поранені

У Миколаївській області наряд поліції прибув на виклик про сімейну сварку. Тікаючи від правоохоронців, кривдник дістав гранату та кинув її у бік поліцейських, є загиблий та постраждалі. Про це повідомив глава Нацполіції Іван Вигівський, передає УНН.

Сьогодні вдень наряд поліції прибув на виклик про сімейну сварку. Тікаючи від правоохоронців, кривдник дістав гранату та кинув її у бік поліцейських. Четверо поліцейських постраждали. Від отриманих травм 21-річний поліцейський сектору реагування патрульної поліції Вознесенського районного управління поліції сержант поліції Максим Рижко загинув під час надання медичної допомоги. Ще трьох поліцейських госпіталізовано

 - повідомив Вигівський.

За словами глави Найполіції, нещодавно Максим Рижкостав батьком, "втім донька дізнається про його героїчний вчинок через роки".

"Озброєного нападника одразу ж затримано", - додав Вигівський.

На Запоріжжі чоловік кинув гранату в жінку з дитиною: його відправили під варту27.01.25, 23:46 • 60383 перегляди

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