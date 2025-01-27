На Запоріжжі чоловік кинув гранату в жінку з дитиною: його відправили під варту

У Вільнянську Запорізької області чоловік під час сварки кинув гранату у бік жінки з дитиною. Правоохоронці затримали підозрюваного та відправили його під варту. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Запорізькій області, передає УНН.

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Зазначається, що ввечері 25 січня потерпіла жінка повідомила, що 57-річний родич, у якого вони з донькою тимчасово проживають, влаштував сварку й кинув до їхньої кімнати гранату. Через вибух вона отримала легкі тілесні ушкодження та контузію, дитина не постраждала.

Поліцейські з’ясували, що потерпіла разом зі своєю 13-річною донькою через бойові дії вимушено покинула рідний дім на Донеччині й, поки чоловік воює на фронті, вона тимчасово мешкає в оселі його дядька.

Після вживання алкоголю господар будинку систематично конфліктував з родичками. Чергова сварка закінчилась тим, що він кинув у їхню кімнату гранату. Боєприпас відкотився й вибухнув у дальній частині кімнати - йдеться у дописі.

Потерпілій було надано медичну допомогу на місці, дитина не постраждала.

Поліцейські затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Наразі слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція тяжчої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Досудове розслідування проводиться під процесуальним керівництвом Вільнянської окружної прокуратури.

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