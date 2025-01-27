На Запорожье мужчина бросил гранату в женщину с ребенком: его отправили под стражу

В Вольнянске Запорожской области мужчина во время ссоры бросил гранату в сторону женщины с ребенком. Правоохранители задержали подозреваемого и отправили его под стражу. Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в Запорожской области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что вечером 25 января потерпевшая женщина сообщила, что 57-летний родственник, у которого они с дочкой временно проживают, устроил ссору и бросил в их комнату гранату. Из-за взрыва она получила легкие телесные повреждения и контузию, ребенок не пострадал.

Полицейские выяснили, что потерпевшая вместе со своей 13-летней дочерью из-за боевых действий вынужденно покинула родной дом в Донецкой области и, пока муж воюет на фронте, она временно живет в доме его дяди.

После употребления алкоголя хозяин дома систематически конфликтовал с родственницами. Очередная ссора закончилась тем, что он бросил в их комнату гранату. Боеприпас откатился и взорвался в дальней части комнаты. - говорится в заметке.

Пострадавшей была оказана медицинская помощь на месте, ребенок не пострадал.

Полицейские задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Сейчас следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция более тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством Вольнянской окружной прокуратуры.

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