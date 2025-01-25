У Києві чоловік напав з ножем на знайомого: деталі інциденту у Дніпровському районі

У Києві чоловік тяжко поранив знайомого ножем через особистий конфлікт. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає УНН.

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Інцидент стався у Дніпровському районі столиці. Поліцію викликала місцева мешканка, яка стала свідком бійки на вулиці. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та медики.

Правоохоронці встановили, що між 47-річним нападником та потерпілим раніше існували неприязні стосунки. Під час випадкової зустрічі нападник спровокував сварку, яка переросла у фізичну сутичку. У ході конфлікту чоловік кілька разів ударив опонента ножем у груди та живіт, після чого залишив місце злочину. Постраждалого терміново госпіталізували з тяжкими пораненнями.

За допомогою свідчень очевидців правоохоронці затримали підозрюваного у його помешканні, розташованому неподалік. Слідчі повідомили чоловікові про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, передбаченому ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує до восьми років ув'язнення.

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