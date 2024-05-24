У Києві п’яний чоловік вдарив ножем пасажира метро, його затримали
Київ • УНН
У Києві під час конфлікту на станції метро "Вокзальна" п'яний 29-річний чоловік вдарив складним ножем у живіт 24-річного пасажира. Чоловіка затримали, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
У Києві на станції метро "Вокзальна" в вагоні потягу нетверезий чоловік під час конфлікту вдарив 24-річного хлопця ножем в живіт. Правопорушника було затримано. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.
Подія відбулася ввечері на станції метро "Вокзальна" в вагоні потягу. Нетверезий правопорушник чіплявся до інших громадян з нецензурною лайкою, та, коли один з пасажирів намагався його зупинити – зловмисник почав бійку. В ході конфлікту підозрюваний дістав складний ніж та спричинив 24-річному хлопцю не проникаюче поранення в живіт. Постраждалому допомогли пасажири вийти на станції та викликали поліцейських та медиків
Повідомляється, що правоохоронці оперативно затримали правопорушника на станції метро "Шулявська".
"29-річний уродженець міста Херсону не зміг пояснити свої протиправні дії. Слідчі управління поліції в метрополітені повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ, йому загрожує до семи років позбавлення волі", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
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