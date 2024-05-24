В Киеве пьяный мужчина ударил ножом пассажира метро, его задержали

В Киеве на станции метро «Вокзальная» в вагоне поезда нетрезвый мужчина во время конфликта ударил 24-летнего парня ножом в живот. Правонарушитель был задержан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Происшествие произошло вечером на станции метро "Вокзальная" в вагоне поезда. Нетрезвый правонарушитель приставал к другим гражданам с нецензурной бранью, и, когда один из пассажиров пытался его остановить - злоумышленник начал драку. В ходе конфликта подозреваемый достал складной нож и нанес 24-летнему парню не проникающее ранение в живот. Пострадавшему помогли пассажиры выйти на станции и вызвали полицейских и медиков - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители оперативно задержали правонарушителя на станции метро "Шулявская".

«29-летний уроженец города Херсона не смог объяснить свои противоправные действия. Следователи управления полиции в метрополитене сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ, ему грозит до семи лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.

Дополнение

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