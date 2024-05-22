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Бив жінок посеред вулиці: у Дніпрі затримали чоловіка

Бив жінок посеред вулиці: у Дніпрі затримали чоловіка

Київ • УНН

 • 19135 перегляди

У Дніпрі затримали чоловіка за побиття жінок посеред вулиці.

У Дніпрі затримали чоловіка, який бив жінок прямо посеред вулиці. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.

Деталі

"Бив жінок прямо посеред вулиці.  Знайшли, затримали.", - написав Білошицький у Telegram. 

За його словами, далі на чоловіка очікує слідство і суд.

Про причини нападу на жінок - нічого не повідомляється. 

У Рівному невідома особа розбила скло та кинула гранату у авто підприємця20.05.24, 18:36 • 25105 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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