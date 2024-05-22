Бив жінок посеред вулиці: у Дніпрі затримали чоловіка
Київ • УНН
У Дніпрі затримали чоловіка за побиття жінок посеред вулиці.
У Дніпрі затримали чоловіка, який бив жінок прямо посеред вулиці. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.
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"Бив жінок прямо посеред вулиці. Знайшли, затримали.", - написав Білошицький у Telegram.
За його словами, далі на чоловіка очікує слідство і суд.
Про причини нападу на жінок - нічого не повідомляється.
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