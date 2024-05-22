Бил женщин посреди улицы: в Днепре задержали мужчину

В Днепре задержали мужчину, который бил женщин прямо посреди улицы. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.

Детали

"Бил женщин прямо посреди улицы. Нашли, задержали.",- написал Белошицкий в Telegram.

По его словам, дальше мужчину ожидает следствие и суд.

О причинах нападения на женщин-ничего не сообщается.

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