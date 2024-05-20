В Ривне неизвестный разбил стекло и бросил гранату в авто предпринимателя

В Ровно неизвестный разбил заднее стекло автомобиля предпринимателя и бросил туда гранату. Полицейские устанавливают личность злоумышленника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Ровенской области.

Инцидент произошел вчера, 19 мая, около 11:30 на улице Счастливая: 58-летний летний житель в автомобиле Range Rover обнаружил подозрительный предмет - говорится в сообщении.

Сообщается, что полицейские установили, что неизвестный разбил заднее стекло автомобиля, который был припаркован во дворе вблизи многоэтажки и бросил в салон гранату.

Взрывотехники привели боеприпас "РГД 5" в безопасное состояние. Выяснилось, что запал был уже использован, поэтому взрывчатого вещества в нем не было - информирует полиция.

Отмечается, что полицейские устанавливают личность, которая может быть причастна к преступлению.

Начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами) и ст. 195 (угроза уничтожения имущества) - говорится в сообщении.

Дополнение

В Броварах, что под Киевом, 11 мая мужчина взорвал гранату. В результате взрыва ранения получил полицейский и злоумышленник.