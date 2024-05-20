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У Рівному невідома особа розбила скло та кинула гранату у авто підприємця

У Рівному невідома особа розбила скло та кинула гранату у авто підприємця

Київ • УНН

 • 25105 перегляди

У Рівному невідомий розбив заднє скло автомобіля підприємця і кинув всередину гранату, хоча запал гранати вже був використаний, тому вибухівки в ній не було; поліція встановлює особу зловмисника і розпочала досудове розслідування.

У Рівному невідома особа розбила заднє скло автомобіля підприємця та кинула туди гранату. Поліцейські встановлюють особу зловмисника. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Рівненської області.

Інцидент стався вчора, 19 травня, близько 11:30 на вулиці Щаслива: 58-річний річний рівнянин у автомобілі Range Rover виявив підозрілий предмет

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що поліцейські встановили, що невідома особа розбила заднє скло автомобіля, який був припаркований у дворі поблизу багатоповерхівки та кинула в салон гранату.

Вибухотехніки привели боєприпас "РГД 5" у безпечний стан. З’ясувалося, що запал був уже використаний, відтак вибухової речовини в ньому не було

- інформує поліція.

Зазначається, що поліцейські встановлюють особу, яка може бути причетна до злочину.

Розпочато досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження із бойовими припасами) й ст. 195 (погроза знищення майна)

- йдеться в повідомленні.

Доповнення

У Броварах, що під Києвом, 11 травня чоловік підірвав гранату. У результаті вибуху поранення отримав поліцейський та зловмисник.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
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