В Николаевской области мужчина бросил гранату в полицейских: один погиб, еще трое - ранены
Киев • УНН
В Николаевской области мужчина бросил гранату в сторону полицейских, прибывших на вызов о семейной ссоре. Один полицейский погиб, еще трое получили ранения.
В Николаевской области наряд полиции прибыл на вызов о семейной ссоре. Убегая от правоохранителей, обидчик достал гранату и бросил ее в сторону полицейских, есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, передает УНН.
Сегодня днем наряд полиции прибыл на вызов о семейной ссоре. Убегая от правоохранителей, обидчик достал гранату и бросил ее в сторону полицейских. Четверо полицейских пострадали. От полученных травм 21-летний полицейский сектора реагирования патрульной полиции Вознесенского районного управления полиции сержант полиции Максим Рыжко погиб во время оказания медицинской помощи. Еще трое полицейских госпитализированы
По словам главы Нацполиции, недавно Максим Рыжко стал отцом, "впрочем, дочь узнает о его героическом поступке через годы".
"Вооруженный нападающий сразу же задержан", - добавил Выговский.
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