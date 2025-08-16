В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК и полицейского: его отправили под арест

В Харькове мужчина напал с ножом на полицейского и троих сотрудников ТЦК, он взят под стражу, сообщили в субботу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, 14 августа около 22:15 в Харькове полицейский совместно с сотрудниками районного ТЦК и СП проводили оповещение военнообязанных по поводу мобилизационных мероприятий во время военного положения.

"Во время этих мероприятий полицейский подошел к мужчине для проверки документов. Он даже не успел ничего сказать. В этот момент мужчина достал нож и нанес правоохранителю удар в височную область. В дальнейшем нападавший поочередно нанес удары троим сотрудникам ТЦК: одному - ножом в голову и руку, другому - в голову и подключичную область, еще одному - в область туловища", - сообщили в прокуратуре.

Как указано, подозреваемый сразу сбежал дворами и пытался скрыться. Однако правоохранители оперативно установили его местонахождение.

"Сообщено о подозрении 36-летнему мужчине, напавшему на полицейского и представителей ТЦК и СП", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ему инкриминировано посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины) и законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц в связи с выполнением ими служебных обязанностей (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога - указали в прокуратуре.

Пострадавшие, как отмечается, находятся в медицинских учреждениях, им оказывают необходимую помощь.

