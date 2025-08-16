$41.450.00
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
08:59 • 12932 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
07:28 • 24490 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 144104 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 152623 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 110037 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 101381 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 87658 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 127616 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 240741 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК и полицейского: его отправили под арест

Киев • УНН

 • 772 просмотра

В Харькове мужчина напал с ножом на полицейского и трех сотрудников ТЦК во время мобилизационных мероприятий. Нападавший задержан и взят под стражу без права залога. Пострадавшие находятся в больнице.

В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК и полицейского: его отправили под арест

В Харькове мужчина напал с ножом на полицейского и троих сотрудников ТЦК, он взят под стражу, сообщили в субботу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, 14 августа около 22:15 в Харькове полицейский совместно с сотрудниками районного ТЦК и СП проводили оповещение военнообязанных по поводу мобилизационных мероприятий во время военного положения.

"Во время этих мероприятий полицейский подошел к мужчине для проверки документов. Он даже не успел ничего сказать. В этот момент мужчина достал нож и нанес правоохранителю удар в височную область. В дальнейшем нападавший поочередно нанес удары троим сотрудникам ТЦК: одному - ножом в голову и руку, другому - в голову и подключичную область, еще одному - в область туловища", - сообщили в прокуратуре.

Как указано, подозреваемый сразу сбежал дворами и пытался скрыться. Однако правоохранители оперативно установили его местонахождение.

"Сообщено о подозрении 36-летнему мужчине, напавшему на полицейского и представителей ТЦК и СП", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ему инкриминировано посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины) и законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц в связи с выполнением ими служебных обязанностей (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога

- указали в прокуратуре.

Пострадавшие, как отмечается, находятся в медицинских учреждениях, им оказывают необходимую помощь.

В Харькове мужчина напал с ножом на сотрудника ТЦК: полиция открыла производство30.04.25, 21:06 • 12899 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Министерство обороны Украины
Украина
Харьков