Атака рф по Одессе 27 декабря: БПЛА попал в жилой дом

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Вечером 27 декабря российский ударный БПЛА попал в крышу двухэтажного жилого дома в Одессе, вызвав пожар и выбитые окна. На месте работают экстренные и коммунальные службы, информация о пострадавших проверяется.

Атака рф по Одессе 27 декабря: БПЛА попал в жилой дом

Вечером 27 декабря российские оккупанты атаковали Одессу: ударный БПЛА попал в крышу двухэтажного жилого дома, возник пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на руководителей Одесской ГВА и ОВА, Сергея Лысака и Олега Кипера.

Подробности

Как отметили руководители администраций, в результате падения ударного БПЛА возникло возгорание крыши жилого дома, а также выбиты окна.

На месте работают экстренные и коммунальные службы. Информация о пострадавших проверяется. На месте будет развернут штаб, где можно будет получить информацию и помощь

 - заявил Лысак.

Напомним

И.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщал, что в Киеве и Киевской области было обесточено более 500 тысяч потребителей.

Впоследствии вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что в результате атак более 40% жителей Киева остались без отопления.

УНН сообщал, что в Киеве развернули мобильные передвижные котельные для обогрева киевских больниц на фоне ликвидации последствий российских обстрелов 27 декабря. Также на улицу вышли 124 единицы спецтехники для уборки снега.

Евгений Устименко

