3764 перегляди
Атака рф по Одесі 27 грудня: БПЛА влучив у житловий будинок

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Увечері 27 грудня російський ударний БПЛА влучив у дах двоповерхового житлового будинку в Одесі, спричинивши пожежу та вибиті вікна. На місці працюють екстрені та комунальні служби, інформація про постраждалих перевіряється.

Атака рф по Одесі 27 грудня: БПЛА влучив у житловий будинок

Увечері 27 грудня російські окупанти атакували Одесу: ударний БПЛА влучив у дах двоповерхового житлового будинку, виникла пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на керівників Одеської МВА і ОВА, Сергія Лисака і Олега Кіпера.

Деталі

Як зазначили керівники адміністрацій, внаслідок падіння ударного БПЛА виникло загоряння даху житлового будинку, а також вибиті вікна.

На місці працюють екстрені та комунальні служби. Інформація про постраждалих перевіряється. На місці буде розгорнутий штаб, де можна буде отримати інформацію та допомогу

 - заявив Лисак.

Нагадаємо

В.о. міністра енергетики України Артем Некрасов повідомляв, що у Києві та Київській області було знеструмлено понад 500 тисяч споживачів.

Згодом віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба заявив, що внаслідок атак понад 40% жителів Києва залишились без опалення.

УНН повідомляв, що у Києві розгорнули мобільні пересувні котельні для обігріву київських лікарень на тіл ліквідації наслідків російських обстрілів 27 грудня. Також на вулицю вийшли 124 одиниці спецтехніки для прибирання снігу.

Євген Устименко

