Атака рф по Одесі 27 грудня: БПЛА влучив у житловий будинок
Київ • УНН
Увечері 27 грудня російський ударний БПЛА влучив у дах двоповерхового житлового будинку в Одесі, спричинивши пожежу та вибиті вікна. На місці працюють екстрені та комунальні служби, інформація про постраждалих перевіряється.
Увечері 27 грудня російські окупанти атакували Одесу: ударний БПЛА влучив у дах двоповерхового житлового будинку, виникла пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на керівників Одеської МВА і ОВА, Сергія Лисака і Олега Кіпера.
Деталі
Як зазначили керівники адміністрацій, внаслідок падіння ударного БПЛА виникло загоряння даху житлового будинку, а також вибиті вікна.
На місці працюють екстрені та комунальні служби. Інформація про постраждалих перевіряється. На місці буде розгорнутий штаб, де можна буде отримати інформацію та допомогу
Нагадаємо
В.о. міністра енергетики України Артем Некрасов повідомляв, що у Києві та Київській області було знеструмлено понад 500 тисяч споживачів.
Згодом віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба заявив, що внаслідок атак понад 40% жителів Києва залишились без опалення.
УНН повідомляв, що у Києві розгорнули мобільні пересувні котельні для обігріву київських лікарень на тіл ліквідації наслідків російських обстрілів 27 грудня. Також на вулицю вийшли 124 одиниці спецтехніки для прибирання снігу.