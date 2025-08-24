Конфликт во время мобилизации в Одессе: появилась реакция ТЦК на инцидент
Киев • УНН
В Одессе зафиксирован конфликт во время мобилизационных мероприятий, где гражданин пытался скрыться от задержания. Одесский ТЦК и СП заявляет, что видео не отражает полной картины событий.
22 августа в одном из жилых комплексов Одессы во время мобилизационных мероприятий произошел инцидент, получивший широкую огласку в сети. В Одесском областном ТЦК и СП уверяют, что видео не отражает полной картины событий и объясняют причины конфликта, пишет УНН.
Детали
По сообщению Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), во время совместных с Национальной полицией мероприятий проверки военно-учетных документов у одного из граждан было выявлено нарушение правил военного учета по данным АИКС "Оберег".
На законное требование проследовать в районный ТЦК и СП гражданин ответил агрессивно и попытался сбежать. Для пресечения противоправных действий применили меры задержания. Конфликт обострился из-за вмешательства группы гражданских лиц, что дало правонарушителю возможность избежать задержания
В ТЦК и СП отмечают, что придерживаются принципов законности и открытости во взаимодействии с гражданами. Руководство областного центра тщательно рассматривает все случаи конфликтов и контролирует законность проведения мобилизационных мероприятий.
Предыстория
22 августа в сети появились видеозаписи от жителей Одессы, на которых зафиксирован конфликт между гражданскими, правоохранителями и лицами в военной форме.
Внимание, видео 18+!!!
По словам очевидцев, у одного из прохожих полицейские изъяли документы и без объяснений отвели его в гражданский бус. Свидетели также отмечают, что водитель буса вел себя вызывающе, заявлял, что является "защитником Украины", а во время инцидента якобы требовал от женщины в инвалидном кресле встать на колени. В результате проверки документов, прохожего затащили в бус и увезли с места происшествия.
На Волыни люди напали с камнями на служебный транспорт ТЦК: что известно19.08.2025, 18:50 • 4935 просмотров