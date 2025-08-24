Конфликт во время мобилизации в Одессе: появилась реакция ТЦК на инцидент

$41.220.00
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздником
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
Сумы под атакой вражеских БПЛА: что известно
Число казней украинских военнопленных россиянами резко возросло - ISW
Партизаны "АТЕШ" атаковали энергетический объект на железной дороге в карачаево-черкесской республике рф
Украину накроют кратковременные дожди и грозы: какая погода ожидается в воскресенье
Атака врага на Днепропетровщину: погибла 47-летняя женщина
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico
Конфликт во время мобилизации в Одессе: появилась реакция ТЦК на инцидент

Киев • УНН

В Одессе зафиксирован конфликт во время мобилизационных мероприятий, где гражданин пытался скрыться от задержания. Одесский ТЦК и СП заявляет, что видео не отражает полной картины событий.

Конфликт во время мобилизации в Одессе: появилась реакция ТЦК на инцидент

22 августа в одном из жилых комплексов Одессы во время мобилизационных мероприятий произошел инцидент, получивший широкую огласку в сети. В Одесском областном ТЦК и СП уверяют, что видео не отражает полной картины событий и объясняют причины конфликта, пишет УНН.

Детали

По сообщению Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), во время совместных с Национальной полицией мероприятий проверки военно-учетных документов у одного из граждан было выявлено нарушение правил военного учета по данным АИКС "Оберег".

На законное требование проследовать в районный ТЦК и СП гражданин ответил агрессивно и попытался сбежать. Для пресечения противоправных действий применили меры задержания. Конфликт обострился из-за вмешательства группы гражданских лиц, что дало правонарушителю возможность избежать задержания

- говорится в сообщении Одесского ТЦК.

В ТЦК и СП отмечают, что придерживаются принципов законности и открытости во взаимодействии с гражданами. Руководство областного центра тщательно рассматривает все случаи конфликтов и контролирует законность проведения мобилизационных мероприятий.

Предыстория

22 августа в сети появились видеозаписи от жителей Одессы, на которых зафиксирован конфликт между гражданскими, правоохранителями и лицами в военной форме.

Внимание, видео 18+!!!

По словам очевидцев, у одного из прохожих полицейские изъяли документы и без объяснений отвели его в гражданский бус. Свидетели также отмечают, что водитель буса вел себя вызывающе, заявлял, что является "защитником Украины", а во время инцидента якобы требовал от женщины в инвалидном кресле встать на колени. В результате проверки документов, прохожего затащили в бус и увезли с места происшествия.

