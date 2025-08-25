На Рівненщині у приміщенні ТЦК раптово помер військовозобов’язаний: у центрі пояснили обставини

$41.280.07
Ексклюзив
11:41 • 458 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
08:15 • 27855 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
06:07 • 51366 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 55272 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 30635 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 41536 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 53073 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 45283 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 39745 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 72231 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ізраїль завдав масштабних авіаударів по Ємену після ракетної атаки хуситівVideo25 серпня, 02:25 • 23694 перегляди
Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу25 серпня, 04:31 • 21863 перегляди
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві06:04 • 23260 перегляди
5 проваджень відкрили після підпалу та нападу з ножем на Дніпропетровщині, де застрелили нападника06:05 • 10068 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto06:33 • 27187 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
06:07 • 51407 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 55312 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 72256 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 105178 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 71064 перегляди
Володимир Зеленський
Йонас Гахр Сторе
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Європа
Мукачево
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 22664 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 60424 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 44628 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 44387 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 46502 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Долар США
Євро
Гривня
Боєприпаси

На Рівненщині у приміщенні ТЦК раптово помер військовозобов’язаний: у центрі пояснили обставини

Київ • УНН

 • 66 перегляди

У Рівненській області у ТЦК помер військовозобов'язаний Віталій Сахарук, 1991 року народження. За попередніми даними, причиною смерті став напад серцевої недостатності.

На Рівненщині у приміщенні ТЦК раптово помер військовозобов’язаний: у центрі пояснили обставини

У Рівненській області зафіксували випадок смерті військовозобов’язаного чоловіка під час перебування в районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. У ТЦК розповіли деталі інциденту та результати попередньої перевірки, про це пише УНН.

Деталі

Рівненський обласний ТЦК повідомив, що йдеться про громадянина Віталія Сахарука, 1991 року народження. 21 серпня близько 11:00 у селі Городець військові перевірили його документи й з’ясували, що чоловік не користувався правом на відстрочку та раніше не з’явився за повісткою, чим порушив правила військового обліку.

Як повідомили працівники ТЦК, для складання протоколу про адміністративне правопорушення його запросили до районного центру комплектування, куди він добровільно прибув. Там на Сахарука оформили документи та направили на проходження військово-лікарської комісії.

Однак під час перебування на пункті збору чоловікові стало зле. Йому одразу викликали "швидку", але медики, які прибули на місце, констатували смерть.

Першочерговими слідчо-оперативними заходами було встановлено, що смерть військовозобов'язаного настала через серцеву недостатність. Ознаки насильницької смерті відсутні

- повідомили в Рівненському ТЦК.

У Смілі військовозобов'язаний вискочив з авто дорогою до навчального центру і помер - ТЦК25.08.25, 10:59 • 3288 переглядiв

Нагадаємо

22 серпня в Одесі зафіксовано конфлікт під час мобілізаційних заходів, де громадянин намагався втекти від затримання. Одеський ТЦК та СП заявляє, що відео не відображає повної картини подій.

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Рівненська область
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Україна
Рівне