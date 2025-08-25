На Рівненщині у приміщенні ТЦК раптово помер військовозобов’язаний: у центрі пояснили обставини
У Рівненській області у ТЦК помер військовозобов'язаний Віталій Сахарук, 1991 року народження. За попередніми даними, причиною смерті став напад серцевої недостатності.
У Рівненській області зафіксували випадок смерті військовозобов’язаного чоловіка під час перебування в районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. У ТЦК розповіли деталі інциденту та результати попередньої перевірки, про це пише УНН.
Рівненський обласний ТЦК повідомив, що йдеться про громадянина Віталія Сахарука, 1991 року народження. 21 серпня близько 11:00 у селі Городець військові перевірили його документи й з’ясували, що чоловік не користувався правом на відстрочку та раніше не з’явився за повісткою, чим порушив правила військового обліку.
Як повідомили працівники ТЦК, для складання протоколу про адміністративне правопорушення його запросили до районного центру комплектування, куди він добровільно прибув. Там на Сахарука оформили документи та направили на проходження військово-лікарської комісії.
Однак під час перебування на пункті збору чоловікові стало зле. Йому одразу викликали "швидку", але медики, які прибули на місце, констатували смерть.
Першочерговими слідчо-оперативними заходами було встановлено, що смерть військовозобов'язаного настала через серцеву недостатність. Ознаки насильницької смерті відсутні
