У Смілі військовозобов'язаний вискочив з авто дорогою до навчального центру і помер - ТЦК

Військовозобов'язаний вискочив з автомобіля у Смілі на Черкащині під час перевезення зі збірного пункту ТЦК до навчального центру, він помер у лікарні, відкрито кримінальне провадження, повідомили у Черкаському обласному ТЦК, пише УНН.

Деталі

Подія, як вказано, трапилась під час перевезення військовозобов'язаних до навчального центру у місті Сміла.

22 серпня 2025 року зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП була відправлена команда військовозобов’язаних до одного з навчальних центрів ЗСУ. Під час руху автомобіля по місту Сміла, військовозобов’язаний - солдат запасу Кушнір Євген Михайлович, перескочивши через ряд сидінь автомобіля, самовільно відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги, внаслідок чого отримав множинні травми - повідомили у ТЦК.

Військовослужбовці ТЦК та СП, як вказано, негайно зупинили транспортний засіб, надали громадянину первинну медичну допомогу і викликали карету швидкої. Одночасно прибув наряд поліції.

Громадянина доставили до медичного закладу. На жаль, 24 серпня від отриманих травм Кушнір Є.М. помер. Приносимо щирі співчуття родині загиблого - ідеться у повідомленні.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлюють усі обставини події.

"Черкаський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки всіляко сприяє проведенню слідства з метою встановлення причин та обставин, які сприяли трагічному випадку та притягненню винних до відповідальності", - зазначили у ТЦК.

