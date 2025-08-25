У Смілі військовозобов'язаний вискочив з авто дорогою до навчального центру і помер - ТЦК

$41.280.07
Ексклюзив
06:07 • 14850 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 19790 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 13212 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 25399 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 42845 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 39936 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 37461 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 54417 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 87539 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 65454 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
"Вам не потрібно вказувати українському президенту": Сибіга відповів на критику від Угорщини та закликав стати незалежними від рф
24 серпня, 22:39 • 15420 перегляди
У москві стався вибух у дитячому магазині поруч із головним офісом фсб: є загиблий та поранені
24 серпня, 23:11 • 14997 перегляди
Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинки
25 серпня, 00:29 • 13901 перегляди
Ізраїль завдав масштабних авіаударів по Ємену після ракетної атаки хуситів
25 серпня, 02:25 • 4700 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедії
06:33 • 9234 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
06:07 • 14850 перегляди
Ексклюзив
06:07 • 14850 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
05:46 • 19790 перегляди
Ексклюзив
05:46 • 19790 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 54417 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 87539 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцем
23 серпня, 06:00 • 54369 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Денис Шмигаль
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Дніпропетровська область
Канада
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності України
24 серпня, 20:41 • 13309 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
22 серпня, 14:39 • 50931 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні
22 серпня, 13:10 • 35956 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину
22 серпня, 11:46 • 36380 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку
22 серпня, 10:17 • 39027 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Долар США
Шахед-136
Євро
Крилата ракета

У Смілі військовозобов'язаний вискочив з авто дорогою до навчального центру і помер - ТЦК

Київ • УНН • 878 перегляди

Київ • УНН

 • 878 перегляди

У Смілі військовозобов'язаний вистрибнув з автомобіля дорогою з ТЦК до навчального центру та отримав травми. Через два дні він помер у медичному закладі.

У Смілі військовозобов'язаний вискочив з авто дорогою до навчального центру і помер - ТЦК

Військовозобов'язаний вискочив з автомобіля у Смілі на Черкащині під час перевезення зі збірного пункту ТЦК до навчального центру, він помер у лікарні, відкрито кримінальне провадження, повідомили у Черкаському обласному ТЦК, пише УНН.

Деталі

Подія, як вказано, трапилась під час перевезення військовозобов'язаних до навчального центру у місті Сміла.

22 серпня 2025 року зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП була відправлена команда військовозобов’язаних до одного з навчальних центрів ЗСУ. Під час руху автомобіля по місту Сміла, військовозобов’язаний - солдат запасу Кушнір Євген Михайлович, перескочивши через ряд сидінь автомобіля, самовільно відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги, внаслідок чого отримав множинні травми

- повідомили у ТЦК.

Військовослужбовці ТЦК та СП, як вказано, негайно зупинили транспортний засіб, надали громадянину первинну медичну допомогу і викликали карету швидкої. Одночасно прибув наряд поліції.

Громадянина доставили до медичного закладу. На жаль, 24 серпня від отриманих травм Кушнір Є.М. помер. Приносимо щирі співчуття родині загиблого

- ідеться у повідомленні.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлюють усі обставини події.

"Черкаський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки всіляко сприяє проведенню слідства з метою встановлення причин та обставин, які сприяли трагічному випадку та притягненню винних до відповідальності", - зазначили у ТЦК.

На Волині люди напали з камінням на службовий транспорт ТЦК: що відомо
19.08.25, 18:50 • 4965 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Національна поліція України
Черкаська область
Збройні сили України
Черкаси