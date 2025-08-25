У Смілі військовозобов'язаний вискочив з авто дорогою до навчального центру і помер - ТЦК
У Смілі військовозобов'язаний вистрибнув з автомобіля дорогою з ТЦК до навчального центру та отримав травми. Через два дні він помер у медичному закладі.
Військовозобов'язаний вискочив з автомобіля у Смілі на Черкащині під час перевезення зі збірного пункту ТЦК до навчального центру, він помер у лікарні, відкрито кримінальне провадження, повідомили у Черкаському обласному ТЦК, пише УНН.
Деталі
Подія, як вказано, трапилась під час перевезення військовозобов'язаних до навчального центру у місті Сміла.
22 серпня 2025 року зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП була відправлена команда військовозобов’язаних до одного з навчальних центрів ЗСУ. Під час руху автомобіля по місту Сміла, військовозобов’язаний - солдат запасу Кушнір Євген Михайлович, перескочивши через ряд сидінь автомобіля, самовільно відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги, внаслідок чого отримав множинні травми
Військовослужбовці ТЦК та СП, як вказано, негайно зупинили транспортний засіб, надали громадянину первинну медичну допомогу і викликали карету швидкої. Одночасно прибув наряд поліції.
Громадянина доставили до медичного закладу. На жаль, 24 серпня від отриманих травм Кушнір Є.М. помер. Приносимо щирі співчуття родині загиблого
За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлюють усі обставини події.
"Черкаський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки всіляко сприяє проведенню слідства з метою встановлення причин та обставин, які сприяли трагічному випадку та притягненню винних до відповідальності", - зазначили у ТЦК.
