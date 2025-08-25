$41.280.07
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Денис Шмыгаль
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Днепропетровская область
Канада
В Смеле военнообязанный выпрыгнул из авто по дороге в учебный центр и умер - ТЦК

Киев • УНН

 • 728 просмотра

В Смеле военнообязанный выпрыгнул из автомобиля по дороге из ТЦК в учебный центр и получил травмы. Через два дня он умер в медицинском учреждении.

В Смеле военнообязанный выпрыгнул из авто по дороге в учебный центр и умер - ТЦК

Военнообязанный выскочил из автомобиля в Смеле Черкасской области во время перевозки из сборного пункта ТЦК в учебный центр, он умер в больнице, открыто уголовное производство, сообщили в Черкасском областном ТЦК, пишет УНН.

Детали

Происшествие, как указано, случилось во время перевозки военнообязанных в учебный центр в городе Смела.

22 августа 2025 года из сборного пункта Черкасского РТЦК и СП была отправлена команда военнообязанных в один из учебных центров ВСУ. Во время движения автомобиля по городу Смела, военнообязанный - солдат запаса Кушнир Евгений Михайлович, перепрыгнув через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковые двери и на ходу выскочил на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы

- сообщили в ТЦК.

Военнослужащие ТЦК и СП, как указано, немедленно остановили транспортное средство, оказали гражданину первичную медицинскую помощь и вызвали карету скорой. Одновременно прибыл наряд полиции.

Гражданина доставили в медицинское учреждение. К сожалению, 24 августа от полученных травм Кушнир Е.М. умер. Приносим искренние соболезнования семье погибшего

- говорится в сообщении.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и устанавливают все обстоятельства происшествия.

"Черкасский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки всячески способствует проведению следствия с целью установления причин и обстоятельств, которые способствовали трагическому случаю и привлечению виновных к ответственности", - отметили в ТЦК.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Черкасская область
Вооруженные силы Украины
Черкассы