В Смеле военнообязанный выпрыгнул из авто по дороге в учебный центр и умер - ТЦК
Киев • УНН
В Смеле военнообязанный выпрыгнул из автомобиля по дороге из ТЦК в учебный центр и получил травмы. Через два дня он умер в медицинском учреждении.
Военнообязанный выскочил из автомобиля в Смеле Черкасской области во время перевозки из сборного пункта ТЦК в учебный центр, он умер в больнице, открыто уголовное производство, сообщили в Черкасском областном ТЦК, пишет УНН.
Детали
Происшествие, как указано, случилось во время перевозки военнообязанных в учебный центр в городе Смела.
22 августа 2025 года из сборного пункта Черкасского РТЦК и СП была отправлена команда военнообязанных в один из учебных центров ВСУ. Во время движения автомобиля по городу Смела, военнообязанный - солдат запаса Кушнир Евгений Михайлович, перепрыгнув через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковые двери и на ходу выскочил на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы
Военнослужащие ТЦК и СП, как указано, немедленно остановили транспортное средство, оказали гражданину первичную медицинскую помощь и вызвали карету скорой. Одновременно прибыл наряд полиции.
Гражданина доставили в медицинское учреждение. К сожалению, 24 августа от полученных травм Кушнир Е.М. умер. Приносим искренние соболезнования семье погибшего
По данному факту следователи территориального подразделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и устанавливают все обстоятельства происшествия.
"Черкасский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки всячески способствует проведению следствия с целью установления причин и обстоятельств, которые способствовали трагическому случаю и привлечению виновных к ответственности", - отметили в ТЦК.
