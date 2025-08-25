В Смеле военнообязанный выпрыгнул из авто по дороге в учебный центр и умер - ТЦК

Военнообязанный выскочил из автомобиля в Смеле Черкасской области во время перевозки из сборного пункта ТЦК в учебный центр, он умер в больнице, открыто уголовное производство, сообщили в Черкасском областном ТЦК, пишет УНН.

Происшествие, как указано, случилось во время перевозки военнообязанных в учебный центр в городе Смела.

22 августа 2025 года из сборного пункта Черкасского РТЦК и СП была отправлена команда военнообязанных в один из учебных центров ВСУ. Во время движения автомобиля по городу Смела, военнообязанный - солдат запаса Кушнир Евгений Михайлович, перепрыгнув через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковые двери и на ходу выскочил на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы