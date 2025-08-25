$41.280.07

11:41 • 612 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
08:15 • 29060 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте

06:07 • 53040 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа

25 августа, 05:46 • 56933 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 31420 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 42248 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 53486 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo

24 августа, 09:24 • 45484 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 39816 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo

24 августа, 05:50 • 73068 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto

06:07 • 53117 просмотра

25 августа, 05:46 • 57013 просмотра

24 августа, 05:50 • 73118 просмотра

23 августа, 07:20 • 106038 просмотра
На Ровенщине в помещении ТЦК внезапно умер военнообязанный: в центре объяснили обстоятельства

Киев • УНН

 • 302 просмотра

В Ровенской области в ТЦК умер военнообязанный Виталий Сахарук, 1991 года рождения. По предварительным данным, причиной смерти стал приступ сердечной недостаточности.

На Ровенщине в помещении ТЦК внезапно умер военнообязанный: в центре объяснили обстоятельства

В Ровенской области зафиксирован случай смерти военнообязанного мужчины во время пребывания в районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. В ТЦК рассказали детали инцидента и результаты предварительной проверки, об этом пишет УНН.

Детали

Ровенский областной ТЦК сообщил, что речь идет о гражданине Виталии Сахаруке, 1991 года рождения. 21 августа около 11:00 в селе Городец военные проверили его документы и выяснили, что мужчина не пользовался правом на отсрочку и ранее не явился по повестке, чем нарушил правила военного учета.

Как сообщили работники ТЦК, для составления протокола об административном правонарушении его пригласили в районный центр комплектования, куда он добровольно прибыл. Там на Сахарука оформили документы и направили на прохождение военно-врачебной комиссии.

Однако во время пребывания на пункте сбора мужчине стало плохо. Ему сразу вызвали "скорую", но медики, прибывшие на место, констатировали смерть.

Первоочередными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что смерть военнообязанного наступила из-за сердечной недостаточности. Признаки насильственной смерти отсутствуют

- сообщили в Ровенском ТЦК.

В Смеле военнообязанный выпрыгнул из авто по дороге в учебный центр и умер - ТЦК25.08.2025, 10:59 • 3332 просмотра

Напомним

22 августа в Одессе зафиксирован конфликт во время мобилизационных мероприятий, где гражданин пытался скрыться от задержания. Одесский ТЦК и СП заявляет, что видео не отражает полной картины событий.

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Ровненская область
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Ровно