На Ровенщине в помещении ТЦК внезапно умер военнообязанный: в центре объяснили обстоятельства
В Ровенской области в ТЦК умер военнообязанный Виталий Сахарук, 1991 года рождения. По предварительным данным, причиной смерти стал приступ сердечной недостаточности.
В Ровенской области зафиксирован случай смерти военнообязанного мужчины во время пребывания в районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. В ТЦК рассказали детали инцидента и результаты предварительной проверки, об этом пишет УНН.
Детали
Ровенский областной ТЦК сообщил, что речь идет о гражданине Виталии Сахаруке, 1991 года рождения. 21 августа около 11:00 в селе Городец военные проверили его документы и выяснили, что мужчина не пользовался правом на отсрочку и ранее не явился по повестке, чем нарушил правила военного учета.
Как сообщили работники ТЦК, для составления протокола об административном правонарушении его пригласили в районный центр комплектования, куда он добровольно прибыл. Там на Сахарука оформили документы и направили на прохождение военно-врачебной комиссии.
Однако во время пребывания на пункте сбора мужчине стало плохо. Ему сразу вызвали "скорую", но медики, прибывшие на место, констатировали смерть.
Первоочередными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что смерть военнообязанного наступила из-за сердечной недостаточности. Признаки насильственной смерти отсутствуют
