Мобілізація батька-одинака на Запоріжжі: в ТЦК спростували інформацію про незаконне затримання

Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки спростував інформацію про незаконне затримання та мобілізацію батька-одинака Володимира Страхова військовослужбовцями Бердянського РТЦК та СП. У відомстві наголосили, що процедура відбулася у повній відповідності до норм чинного законодавства, пише УНН з посиланням на Запорізький обласний ТЦК та СП.

За інформацією ТЦК, 26 липня о 22:00 під час перевірки документів на одному з блокпостів у Запоріжжі співробітники Нацполіції встановили відсутність у Страхова військово-облікових документів.

Згідно з постановою його доставили до Бердянського районного ТЦК та СП для уточнення даних. При цьому військові з інших ТЦК та СП Запорізької області участі в інциденті не брали.

Під час перевірки та співбесіди у Бердянському РТЦК та СП громадянин Володимир Страхов не надав жодних відомостей або документів, які б свідчили про наявність у нього права на відстрочку від призову по мобілізації на особливий період