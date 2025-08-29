$41.260.06
Ексклюзив
14:32 • 13634 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
12:28 • 56937 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 57691 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 38985 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 53959 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 41472 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 72955 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 69805 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 66495 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 161352 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Мобілізація батька-одинака на Запоріжжі: в ТЦК спростували інформацію про незаконне затримання

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Запорізький ТЦК спростував незаконну мобілізацію батька-одинака Володимира Страхова, заявляючи про дотримання законодавства. Чоловік не надав документів для відстрочки та був визнаний придатним ВЛК.

Мобілізація батька-одинака на Запоріжжі: в ТЦК спростували інформацію про незаконне затримання

Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки спростував інформацію про незаконне затримання та мобілізацію батька-одинака Володимира Страхова військовослужбовцями Бердянського РТЦК та СП. У відомстві наголосили, що процедура відбулася у повній відповідності до норм чинного законодавства, пише УНН з посиланням на Запорізький обласний ТЦК та СП.

Деталі

За інформацією ТЦК, 26 липня о 22:00 під час перевірки документів на одному з блокпостів у Запоріжжі співробітники Нацполіції встановили відсутність у Страхова військово-облікових документів.

Згідно з постановою його доставили до Бердянського районного ТЦК та СП для уточнення даних. При цьому військові з інших ТЦК та СП Запорізької області участі в інциденті не брали.

Під час перевірки та співбесіди у Бердянському РТЦК та СП громадянин Володимир Страхов не надав жодних відомостей або документів, які б свідчили про наявність у нього права на відстрочку від призову по мобілізації на особливий період

- пояснили у військкоматі.

В ТЦК також уточнили, що після проходження військово-лікарської комісії, яка визнала чоловіка придатним, було оформлено мобілізаційне розпорядження та направлення до навчального центру.

Будь яких протиправних дій по відношенню до громадянина Володимира Страхова допущено не було

- зазначили в ТЦК.

Доповнення

У Рівненській області у ТЦК помер військовозобов'язаний Віталій Сахарук, 1991 року народження. За попередніми даними, причиною смерті став напад серцевої недостатності.

В Одесі зафіксовано конфлікт під час мобілізаційних заходів, де громадянин намагався втекти від затримання. Одеський ТЦК та СП заявляє, що відео не відображає повної картини подій.

Павло Зінченко

Суспільство
Національна поліція України
Рівненська область
Запоріжжя
Одеса