Мобілізація батька-одинака на Запоріжжі: в ТЦК спростували інформацію про незаконне затримання
Київ • УНН
Запорізький ТЦК спростував незаконну мобілізацію батька-одинака Володимира Страхова, заявляючи про дотримання законодавства. Чоловік не надав документів для відстрочки та був визнаний придатним ВЛК.
Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки спростував інформацію про незаконне затримання та мобілізацію батька-одинака Володимира Страхова військовослужбовцями Бердянського РТЦК та СП. У відомстві наголосили, що процедура відбулася у повній відповідності до норм чинного законодавства, пише УНН з посиланням на Запорізький обласний ТЦК та СП.
Деталі
За інформацією ТЦК, 26 липня о 22:00 під час перевірки документів на одному з блокпостів у Запоріжжі співробітники Нацполіції встановили відсутність у Страхова військово-облікових документів.
Згідно з постановою його доставили до Бердянського районного ТЦК та СП для уточнення даних. При цьому військові з інших ТЦК та СП Запорізької області участі в інциденті не брали.
Під час перевірки та співбесіди у Бердянському РТЦК та СП громадянин Володимир Страхов не надав жодних відомостей або документів, які б свідчили про наявність у нього права на відстрочку від призову по мобілізації на особливий період
В ТЦК також уточнили, що після проходження військово-лікарської комісії, яка визнала чоловіка придатним, було оформлено мобілізаційне розпорядження та направлення до навчального центру.
Будь яких протиправних дій по відношенню до громадянина Володимира Страхова допущено не було
Доповнення
У Рівненській області у ТЦК помер військовозобов'язаний Віталій Сахарук, 1991 року народження. За попередніми даними, причиною смерті став напад серцевої недостатності.
В Одесі зафіксовано конфлікт під час мобілізаційних заходів, де громадянин намагався втекти від затримання. Одеський ТЦК та СП заявляє, що відео не відображає повної картини подій.