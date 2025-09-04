$41.370.01
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
14:02 • 6274 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
10:04 • 13973 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 19949 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 20566 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 18828 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 38591 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 39849 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 42463 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 37904 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Мужчина на Волыни выбил пистолет у сотрудника ТЦК и открыл огонь по его коллегам

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

В селе Боратин Луцкого района мужчина выбил пистолет у военного ТЦК и открыл огонь по группе оповещения. Один военный получил перелом руки, нападавших доставили в полицию.

Мужчина на Волыни выбил пистолет у сотрудника ТЦК и открыл огонь по его коллегам

В селе Боратин Луцкого района произошел инцидент с группой оповещения, состоящей из военных ТЦК и полицейских. Когда работники территориального центра комплектования захотели проверить документы, мужчины начали вести себя агрессивно, а один из них выбил из рук военнослужащего пистолет и открыл огонь по группе ТЦК. Об этом сообщили в Facebook представители Волынского ТЦК и СП, пишет УНН.

Детали

Во время проверки документов четверо мужчин вели себя агрессивно, двое пытались сбежать и скрылись в заброшенном здании.

С целью пресечения неправомерных действий со стороны гражданских лиц, один из военнослужащих пытался произвести предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического оружия

– сообщили в областном ТЦК.

Когда военные догнали мужчин и попросили показать документы, те начали оказывать сопротивление и избили одного из работников ТЦК. В результате военнослужащий попытался сделать предупредительный выстрел из травматического оружия, но нападавший выбил пистолет из его рук и открыл огонь в сторону группы.

Правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы остановить агрессоров. Один из военных получил перелом руки и сейчас находится под медицинским наблюдением.

Нападавших доставили в отделение полиции, где устанавливают все обстоятельства происшествия.

Степан Гафтко

Киев