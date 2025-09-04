Мужчина на Волыни выбил пистолет у сотрудника ТЦК и открыл огонь по его коллегам
Киев • УНН
В селе Боратин Луцкого района мужчина выбил пистолет у военного ТЦК и открыл огонь по группе оповещения. Один военный получил перелом руки, нападавших доставили в полицию.
В селе Боратин Луцкого района произошел инцидент с группой оповещения, состоящей из военных ТЦК и полицейских. Когда работники территориального центра комплектования захотели проверить документы, мужчины начали вести себя агрессивно, а один из них выбил из рук военнослужащего пистолет и открыл огонь по группе ТЦК. Об этом сообщили в Facebook представители Волынского ТЦК и СП, пишет УНН.
Детали
Во время проверки документов четверо мужчин вели себя агрессивно, двое пытались сбежать и скрылись в заброшенном здании.
С целью пресечения неправомерных действий со стороны гражданских лиц, один из военнослужащих пытался произвести предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического оружия
Когда военные догнали мужчин и попросили показать документы, те начали оказывать сопротивление и избили одного из работников ТЦК. В результате военнослужащий попытался сделать предупредительный выстрел из травматического оружия, но нападавший выбил пистолет из его рук и открыл огонь в сторону группы.
Правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы остановить агрессоров. Один из военных получил перелом руки и сейчас находится под медицинским наблюдением.
Нападавших доставили в отделение полиции, где устанавливают все обстоятельства происшествия.
