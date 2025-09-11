В Черкассах мужчина напал с топором на военнослужащих ТЦК во время проверки документов

$41.210.09
48.240.05
ukenru
15:15 • 5670 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
14:55 • 14623 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49 • 10708 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
14:33 • 9464 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
14:08 • 15289 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
12:34 • 12765 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 14942 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 13568 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 13685 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
11 сентября, 09:51 • 14538 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Месяц врачи боролись за жизнь ребенка: в Харькове умер 15-летний парень, пострадавший от обстрела РФ11 сентября, 09:38 • 5380 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 26788 просмотра
F-35 «не имеют смысла» в борьбе с дешевыми БПЛА: стоимость управляемой ракеты превышает затраты РФ на «шахед»13:02 • 7146 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений14:57 • 4178 просмотра
Сийярто обвинил Украину в ухудшении отношений между двумя странами15:13 • 4506 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению14:55 • 14627 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
14:08 • 15291 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 27040 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 46467 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 106612 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Петер Сийярто
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Германия
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений14:57 • 4460 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 27040 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 22582 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 31173 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 95923 просмотра
Актуальное
Хранитель
YouTube
MIM-104 Patriot
ЧатГПТ
Микоян МиГ-29

В Черкассах мужчина напал с топором на военнослужащих ТЦК во время проверки документов

Киев • УНН

 • 1418 просмотра

В Черкассах мужчина во время проверки документов напал на военнослужащих ТЦК с топором и баллончиком, нанеся им повреждения. Злоумышленник задержан полицией, ему грозит уголовная ответственность.

В Черкассах мужчина напал с топором на военнослужащих ТЦК во время проверки документов

В Черкассах мужчина во время конфликта с сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки набросился на военных с топором. Сейчас мужчина задержан полицией, его готовятся привлечь к уголовной ответственности, сообщили в Черкасском областном ТЦК и СП, пишет УНН.

Детали

"Во время проведения мероприятий оповещения в городе Черкассы совместным патрулем в составе военнослужащих Черкасского ОМ ТЦК и СП и представителей Национальной полиции с целью проверки военно-учетных документов остановлено лицо, которое отказалось предоставить какие-либо документы и представляться", - отмечается в сообщении.

При общении гражданин начал вести себя агрессивно, на замечания правоохранителя и военнослужащих ТЦК и СП не реагировал. Также сообщается, что в процессе разговора гражданин резко начал размахивать пакетом, в котором находился предмет, похожий на топор. В результате этого один из военнослужащих получил 2 удара в область головы.

"Во время задержания указанного гражданина, последний распылил баллончик раздражающего действия в лицо другого военнослужащего. После задержания на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и карета скорой медицинской помощи", - сообщили в ТЦК.

В ТЦК и СП сообщили, что личность гражданина была установлена, он находился в розыске, а также при себе, кроме топора и баллончика с жидкостью раздражающего действия, имел предмет, похожий на пистолет.

"Правоохранительными органами решается вопрос о внесении события в ЕРДР и привлечении гражданина к уголовной ответственности", - подытожили в ТЦК.

Дополнение

В селе Боратин Луцкого района произошел инцидент с группой оповещения, которая состояла из военных ТЦК и полицейских. Когда работники территориального центра комплектования захотели проверить документы, то мужчины начали вести себя агрессивно, а один из них выбил из рук военнослужащего пистолет и открыл огонь по группе ТЦК.

Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки опроверг информацию о незаконном задержании и мобилизации отца-одиночки Владимира Страхова военнослужащими Бердянского РТЦК и СП. В ведомстве подчеркнули, что процедура состоялась в полном соответствии с нормами действующего законодательства.

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Запорожская область
Черкассы