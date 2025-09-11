В Черкассах мужчина напал с топором на военнослужащих ТЦК во время проверки документов

В Черкассах мужчина во время конфликта с сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки набросился на военных с топором. Сейчас мужчина задержан полицией, его готовятся привлечь к уголовной ответственности, сообщили в Черкасском областном ТЦК и СП, пишет УНН.

Детали

"Во время проведения мероприятий оповещения в городе Черкассы совместным патрулем в составе военнослужащих Черкасского ОМ ТЦК и СП и представителей Национальной полиции с целью проверки военно-учетных документов остановлено лицо, которое отказалось предоставить какие-либо документы и представляться", - отмечается в сообщении.

При общении гражданин начал вести себя агрессивно, на замечания правоохранителя и военнослужащих ТЦК и СП не реагировал. Также сообщается, что в процессе разговора гражданин резко начал размахивать пакетом, в котором находился предмет, похожий на топор. В результате этого один из военнослужащих получил 2 удара в область головы.

"Во время задержания указанного гражданина, последний распылил баллончик раздражающего действия в лицо другого военнослужащего. После задержания на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и карета скорой медицинской помощи", - сообщили в ТЦК.

В ТЦК и СП сообщили, что личность гражданина была установлена, он находился в розыске, а также при себе, кроме топора и баллончика с жидкостью раздражающего действия, имел предмет, похожий на пистолет.

"Правоохранительными органами решается вопрос о внесении события в ЕРДР и привлечении гражданина к уголовной ответственности", - подытожили в ТЦК.

Дополнение

В селе Боратин Луцкого района произошел инцидент с группой оповещения, которая состояла из военных ТЦК и полицейских. Когда работники территориального центра комплектования захотели проверить документы, то мужчины начали вести себя агрессивно, а один из них выбил из рук военнослужащего пистолет и открыл огонь по группе ТЦК.

Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки опроверг информацию о незаконном задержании и мобилизации отца-одиночки Владимира Страхова военнослужащими Бердянского РТЦК и СП. В ведомстве подчеркнули, что процедура состоялась в полном соответствии с нормами действующего законодательства.