В Днепропетровской области задержали мужчину, напавшего на военного с ножом и газовым баллончиком

Правоохранители задержали в Днепропетровской области мужчину, которого подозревают в посягательстве на жизнь военнослужащего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Самарский районный отдел полиции ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Детали

Инцидент произошел 12 сентября, во время проверки документов. 46-летний мужчина применил газовый баллончик и нанес ножевое ранение военнослужащему. Пострадавшего госпитализировали в больницу, а подозреваемого задержали. С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

Фигуранту сообщили о подозрении по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь военнослужащего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

В Черкассах во время проверки документов мужчина напал на военнослужащих ТЦК с топором и баллончиком, нанеся им повреждения.