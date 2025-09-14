$41.310.00


Боди-камеры ТЦК зафиксировали ряд правонарушений: материалы переданы в правоохранительные органы

Киев • УНН

 • 18 просмотра

С 1 сентября военнослужащие ТЦК обязаны использовать боди-камеры во время оповещения граждан. За почти две недели камеры уже зафиксировали ряд правонарушений, а соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы.

Боди-камеры ТЦК зафиксировали ряд правонарушений: материалы переданы в правоохранительные органы

Военнослужащие ТЦК, которые с 1 сентября обязаны носить и использовать боди-камеры во время оповещения граждан, зафиксировали ряд правонарушений. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, передает УНН.

Детали

Как говорится в сообщении, в течение почти двух недель камеры уже зафиксировали ряд правонарушений, а соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы.

Внимание, видео 18+!!!

Процесс оповещения граждан в рамках мобилизации находится под полной видеофиксацией, и все нарушители обязательно будут привлечены к ответственности

- заявили в Сухопутных войсках.

Справка

С 1 сентября сотрудники ТЦК обязаны использовать бодикамеры для видеофиксации. Базовая общевойсковая подготовка для студентов начнется с сентября 2025 года.

Министерство обороны Украины разъяснило порядок использования этих камер. Там отметили, что запись ведется непрерывно до завершения всех действий, кроме случаев, когда может попасть секретная информация или военные объекты.

Перед тем, как начать съемку, представитель ТЦК обязан сообщить об этом человеку. Удалять или редактировать видео строго запрещено - записи с камер хранятся на защищенном сервере Военной службы правопорядка ВСУ.

Напомним

В Черкассах во время проверки документов мужчина напал на военнослужащих ТЦК с топором и баллончиком, нанеся им повреждения.

Также УНН сообщал, что в Днепропетровской области 46-летний мужчина совершил нападение на военнослужащего во время проверки документов.

Евгений Устименко

