Відстрочка для власників житла, які поселили у себе ВПО: законопроєкт зареєстровано в Раді

Київ • УНН

 • 1748 перегляди

Законопроєкт №14037 надає відстрочку від мобілізації власникам житла, які безкоштовно розміщують двох або більше ВПО. Для отримання відстрочки факт проживання ВПО має бути оформлений нотаріальним договором.

Відстрочка для власників житла, які поселили у себе ВПО: законопроєкт зареєстровано в Раді

Народний депутат Георгій Мазурашу зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає надання відстрочки для власників житла, які надають його для постійного або тимчасового проживання двом або більше громадянам України зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Про це пише УНН з посиланням на проєкт закону №14037.

Деталі

Відповідно до законопроєкту, військовозобов’язані, які надають житло на безкоштовній основі для постійного або тимчасового проживання двом або більше громадянам України зі статусом внутрішньо переміщених осіб можуть мати право на відстрочку.

Факт проживання ВПО у житлі повинен оформлятися договором нотаріусу. ВПО повинні щомісяця підтверджувати свій статус, якщо немає договору.

Також пропонується встановити, що за наявності у військовозобов'язаного документів (копій документів), які підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, заборонено здійснювати заходи з оформлення призову такого громадянина на військову службу (утримання у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, проходження військово-лікарської комісії тощо).

Якщо уповноважені представники ТЦК та СП під час оформлення відстрочки вважають, що представлені військовозобов’язаними документи не містять достатніх підстав для надання відстрочки, про це громадянина інформують письмово, з роз’ясненням причин відмови в оформленні відстрочки та вичерпним переліком документів, які треба надати для оформлення відповідної відстрочки.

Нагадаємо

У мобільному застосунку "Резерв+" з’явилася нова відстрочка для ще однієї категорії населення. Йдеться про наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
благодійність
Верховна Рада України